Новости Рубль стремительно падает Эксперты комментируют поведение туристов и туркомпаний в создавшейся ситуации и делают прогнозы дальнейшего развития ситуации

Сегодня российская валюта продолжила свое стремительное падение. Как сообщает «Интерфакс», сегодня утром «На пике роста в первые минуты торгов курс доллара США достигал 64,76 руб., что на 1,745 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 80,14 руб., поднявшись почти на 2,3 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла почти на 2 рубля – до 71,69 рубля. В свою очередь как сообщает газета «Ведомости», «В пятницу на закрытии торгов евро стоил 71,38 руб., доллар – почти 58,18. Во вторник основные торги завершились на уровне 63,11 руб. за доллар и 77,84 руб. за евро. Таким образом, с пятницы курс рубля снизился более чем на 12% к евро и более чем на 11% к доллару». На этом фоне пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина заявила сегодня «Интерфаксу», что "Продажи туров за рубеж во вторник снизились как минимум на 10%, а в некоторых случаях на 30-40%. Это произошло из-за обвала российского фондового и валютного рынков: доллар переступил порог в 63 рубля впервые с декабря 2016 года, евро превысил 78 рублей – такого не было с апреля 2016-го". Она отметила, что если ситуация будет развиваться по этому сценарию, туристы возьмут большую паузу, рынок замрет, как это было в 2014 году: "Во всем этом есть только один плюс: основные пляжные страны, прежде всего Турция и Греция, видя хороший спрос на нашем рынке, сильно задрали цены. Сейчас рубль упал на 10-15%, так что им придется снижать стоимость размещения минимум на 10%, чтобы россияне поехали» В то же время, управляющий директор компании «Тари Тур» Игорь Кузьмин, которого сегодня цитирует РСТ, полагает, что нынешнее ослабление рубля окажется на руку принимающим компаниям: «Спрос хороший, а снижение курса рубля делает поездки к нам еще более выгодными. Экономический фактор в этом случае оказывается сильнее политического. Тем более что никаких рекомендаций власти других стран по поездкам в Россию не делали. Насколько я знаю, только Великобритания не советует болельщикам ехать на наш чемпионат». В тоже время, по информации АТОР, турагентства рассказывают об очередях в кассу на оплату забронированных и частично оплаченных туров во вторник, 10 апреля. «В течение всего дня вторника в очереди в кассу у нас в любой момент стояло минимум шесть человек. Туристы, которые ранее забронировали туры, спешили внести оставшиеся средства», – рассказал Алексан Мкртчян, гендиректор сети турагентств «Розовый слон». По оценкам Алексана Мкртчяна, ожидаемое вскоре снижение спроса на туры может составить около 10-15%. Аналогичная картина наблюдалась в других агентствах. «Туристы кинулись оплачивать туры еще с понедельника. Начиная с трех часов дня вторника, поток заявок на оформление резко замедлился. Но затем снова возобновился к вечеру», – рассказал директор развития сети GLOBAL Travel Сергей Самохвалов. «К сожалению, колебания курса валют отражаются на стоимости бронируемых туров, иногда в сторону понижения, что более приятно для туристов, но и в сторону повышения тоже. Текущий курс компании устанавливается ежедневно», - сообщают в пресс-службе туроператора TUI Россия. «Все счета, запрошенные после изменения курса, выставляются уже по новому курсу. Ранее оплаченная часть стоимости не пересчитывается», - подтверждает заместитель генерального директора туроператора «НТК Интурист» Сергей Толчин. Это правило действует и у других игроков рынка. В то же время Алексей Лебедь, директор по международному туризму компании Devisu в беседе с нами заявил: «Если падение курса рубля будет долговременным, то это негативно скажется на спросе на туристические продукты, это однозначно. Пока мы не можем спрогнозировать насколько сильным будет спад, нужно подождать хотя бы до конца недели, чтобы подвести промежуточные итоги. Наша компания никаких негативных последствия пока не заметила. Ситуацию сможет выправить ЦБ РФ, они должны вмешаться и постараться сгладить эти колебания». Пресс-служба компании ANEX Tour в беседе с нами отметила: «Резкого падения спроса не наблюдаем. Корректировать планы на сезон не планируем. Стоимость, как и прежде, будет варьироваться в зависимости от изменений курса валют. Касательно переориентации на другие курорты, пока судить рано».

Что же касется цен на авиабилеты, то, как рассказал нам глава пресс-службы компании «Билетикс» Григорий Луговой, «ввиду повышения в ночь с 10 на 11 апреля внутреннего валютного курса Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с 71 до 72 рублей (+1,4%) за 1 евро и с 57,5 рубля до 59 рублей (+2,6%) за доллар, мы зафиксировали пока что незначительные изменения минимальных цен на авиабилеты по наиболее популярным зарубежным направлениям пределах 2-6%. Мы также зафиксировали вчера значительный рост поисковых запросов по международным направлениям – в 2,1 раза. Количество поисковых запросов по внутренним направлениям выросло на 28%. При этом рост поисковых запросов не отразился на объеме продаж». /TOURBUS.RU

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