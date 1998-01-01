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Сегодня Lufthansa из-за забастовки отменяет половину своих рейсов/ Авиакомпания Air France отменит в среду около 30% рейсов/ Авиакомпания "Победа" начала полеты из Москвы в Иркутск

Сегодня Lufthansa из-за забастовки отменяет половину своих рейсов

Авиакомпания Lufthansa отменяет 800 из 1,6 тыс. рейсов, запланированных на 10 апреля из-за забастовки, сообщает авиакомпания. Ожидается, что отмена рейсов затронет около 90 тыс. пассажиров.

Забастовку организовал профсоюз Verdi, в ней участвует персонал наземных служб аэропортов во Франкфурте, Мюнхене, Кельне и Бремене.

Пассажиры, вылетающие из Франкфурта и Мюнхена, смогут обменять билеты на более позднюю дату в течение семи дней вне зависимости от того, отменен ли их рейс.

Пассажирам, купившим билеты на внутренние рейсы, авиакомпания предлагает обменять их на билеты на поезда.

Авиакомпания обещает вернуться к работе в нормальном режиме в среду.

Авиакомпания Air France отменит в среду около 30% рейсов из-за забастовки

Французская авиакомпания Air France планирует отменить в среду примерно 30% авиарейсов из-за забастовки. В сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании говорится, что Air France намерена выполнить 60% дальнемагистральных и 65% среднемагистральных рейсов.

Отмечается, что в забастовке примут участие около 40% пилотов, 20% экипажей и 15% сотрудников наземных служб аэропортов. В авиакомпании призвали пассажиров заранее проверять статус рейсов.

Сотрудники Air France с февраля провели уже несколько забастовок, потери от которых оцениваются в 170 млн евро. Они требуют повышения заработной платы на 6%, в то время как руководство компании называет это невозможным, учитывая текущую финансовую ситуацию и высокую конкуренцию в отрасли.

Авиакомпания "Победа" начала полеты из Москвы в Иркутск

Авиакомпания "Победа" во вторник открыла полеты по маршруту Москва — Иркутск — Москва, сообщает пресс-служба иркутского аэропорта.

"Первым рейсом "Победы" из Москвы в Иркутск прилетели 159 пассажиров. Обратно отправились 174 человека", — говорится в сообщении.

Перелеты будут осуществляться ежедневно на самолете Boeing 737-800 из московского аэропорта Внуково. Прибытие в Иркутск — в 6:45 по местному времени, вылет обратно — в 7:35.

Иркутск стал вторым по дальности направлением на карте полетов "Победы" после столицы Бурятии — Улан-Удэ.

Во Внуково для иркутского авиарейса предусмотрены стыковки с другими рейсами "Победы", в том числе в Баден-Баден, Бергамо, Кельн, Пизу и Стамбул.

/TOURBUS.RU