«Вольный Дон» привлечет туристов в Ростовскую область

В последние дни марта в Ростове-на-Дону на площадке КВЦ «ДонЭкспоцентр», состоялось сразу три туристических события: 21-й фестиваль «Мир без Границ», Второй турконгресс «Россия вдохновляет» и расширенное заседание межведомственного регионального координационного совета по туризму.

Для развития отрасли в разной степени интересны все три. Но именно на корсовете, случилось самое главное – экспертам, представителям СМИ, работникам отрасли презентовали стратегию туристкой привлекательности области и ее новый турбренд «Вольный Дон».

Туризм в России сейчас – одна из передовых сфер, его рассматривают не только как отдельную отрасль, но и как серьезный драйвер развития территорий. Именно в туризме сегодня сталкиваются новые и старые форматы, идет острая конкурентная борьба между территориями. Поэтому наличие стратегии и бренда у Ростовской области станет серьезным козырем в этой борьбе.



«Ростовская область должна стать одним из 10 ведущих туристических регионов России, войти в топ-10 самых известных российских туристских направлений за пределами русскоязычного рынка. Решению этой задачи будет способствовать маркетинговая стратегия туристской привлекательности Ростовской области, ставшая новым подходом в развитии туротрасли Дона», - подчеркнул заместитель губернатора региона Юрия Молодченко

Формат, в котором прошел координационный совет, был нестандартным и ярким, как и сам новый турбренд. В ходе мероприятия участники увидели мультимедийные презентации с использованием казачьего рэпа, угостились современным аутентичным донским фуршетом, смогли получить в подарок уникальную брендированную сувенирную продукцию («донской молескин, сувенирные тарелки, аксессуары) и даже увидели мини-дефиле непрофессиональных моделей в одежде с принтами нового бренда.

Идея, положенная в основу концепции бренда – это объединение многочисленных территорий области в единую визуальную систему брендировния, - узнаваемое по цвету и символам «лоскутное одеяло», смысловым объединяющим символом которого стал ярко-красный конь – символ воли и Дона.

Ростовская область стала первой в России территорией, которая разработала цельную систему брендирования для большого количества своих муниципальных образований с сохранением их уникальности.

Главными привлекательными чертами региона названы – люди, природа и гастрономия. Позиционирование туристской привлекательности области базируется на понятиях вольности, хлебосольности, гостеприимства, многоликости края.

В части стратегии и ее реализации авторами была презентована система современных инструментов и мероприятий, рассчитанная на целенаправленную работу с конкретными целевыми аудиториями. Среди главных названы жители Большого Ростова, федеральные туристы и иностранцы.

Среди основных направлений работы: – реклама и продвижение туристического бренда и возможностей региона через современные каналы коммуникации, в том числе Интернет и социальные сети;

- создание карты туристической привлекательности региона, в том числе и гастрономической,

- объединение усилий турбизнеса и муниципалитетов в направлении развития туристической инфраструктуры

- последовательное и планомерное включение территорий и субъектом туриндустрии в общую стратегию туристской привлекательности.