Air Malta признана «Лучшей авиалинией по мнению путешественников»

TripAdvisor выделил ведущих мировых перевозчиков, исходя из количества и качества обзоров и рейтингов авиакомпаний по всему миру за год.

Авиакомпания Air Malta была признана победителем премии TripAdvisor Travelers Choice 2018 для авиакомпаний в категории европейских региональных авиакомпаний - перевозчик признан «Лучшей авиалинией по мнению путешественников».

Председатель Air Malta, г-н Чарльз Манджион так прокомментировал эту нлвоость: «Это отличная для нас новость. Мы очень гордимся этим достижением и прилагаем все усилия, чтобы продолжать совершенствовать наши стандарты. Эти результаты основаны на непредвзятых обзорах и опыте наших пассажиров во время путешествия с Air Malta. Эта награда отражает приверженность наших сотрудников предоставления отличного сервиса нашим пассажирам, в том числе и при трудных ситуациях.

Я хочу поблагодарить всех сотрудников Air Malta за их неустанные усилия, особенно сейчас, когда мы начали наш напряженный летний график. Благодаря усилиям нашего персонала, работая как одна команда, нам удается получить такие замечательные отзывы».

В свою очередь министр туризма Конрад Мицци добавил: «Мы получили эту премию в особенно важное время для Air Malta, когда мы приступили к стратегии роста. В этом году авиакомпания предложит более 4000 рейсов по сравнению с прошлым годом и перевезет более 2,3 миллиона пассажиров. В течение последних нескольких месяцев авиакомпания объявила в общей сложности о 14 новых маршрутов и трех внутриевропейских рейсов. Новые маршруты не только делают Мальту более доступной и помогают установить Air Malta как «Авиакомпанию Средиземноморья», но и поддерживают ее стратегию роста».

Вместе с тем, Брайан Зальцбург, старший вице-президент и генеральный менеджер TripAdvisor Flights отметил: «Мы очень рады, что Air Malta признали любимой авиакомпанией сообщества TripAdvisor, что поможет компании прославиться среди мировых носителей, обеспечивающих самые лучшие впечатления о перелетах».

/TOURBUS.RU