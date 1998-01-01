Новости Компенсации за задержку рейса вырастут в 14 раз Министерство транспорта РФ готовит законопроект об усилении ответственности авиаперевозчиков

По информации СМИ, согласно готовящемуся Минтрансом документу, новая сумма компенсаций пассажирам может вырасти в 14 раз и составить обязательств 339 рублям за каждый час задержки вылета. Однако в течение ближайших нескольких недель министерство должно утвердить окончательные положения законопроекта. При этом известно, что суммма штрафа не сможет превысить 50% стоимости авиаперевозки. Напомним, что в настоящее время за каждый час просрочки вылета рейса авиакомпания уплачивает штраф в размере 25 рублей - сумма более чем незначительная. Именно поэтому многие авиаперевозчики предпочитают оплатить незначительные штрафные санкции, но взамен обеспечить себе полную загрузку рейса. Как сообщает газета «Известия», сейчас Минтранс продолжает внутриведомственное согласование поправок к Воздушному кодексу, работу планируют завершить в течение нескольких недель. Известно, что штрафные санкции не будут возлагаться на авиакомпании за рейсы, отложенные по причине погодных условий и из-за возникших форс-мажорных ситуаций, а также при угрозе безопасности пассажиров. В свою очередь, Роспотребназдор внес предложение распространить норму закона «О защите прав потребителей» и на гражданскую авиацию. Если предложение будет принято, то сумма штрафа будет равна 3% от стоимости авиабилета за каждый час задержки вылета. Это положение зафиксировано в протоколе совещания, проходившего в феврале текущего года, в Минтрансе. Также в протоколе обозначена позиция Совета Федерации, который предложил зафиксировать штраф за задержку вылета в сумме 100 рублей в час. Предложение встретило поддержку со стороны представителей авиакомпаний «Аэрофлот» и S7». Игорь Фомин, представитель Экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации полагает, что такое ужесточение санкций поможет дисциплинировать авиаперевозчиков и улучшит пунктуальность чартерных авиакомпаний. «Не секрет, что именно туристические чартеры часто задерживаются по вине авиакомпаний. Считаю, что норма, направленная на рост штрафных санкций, будет работать. Сейчас их размер явно недостаточен. Но в этом вопросе обязательно нужно найти компромиссное решение. лишком большие неустойки могут привести к росту цен на авиабилеты. На мой взгляд, штраф в 100 рублей уже будет ощутимым наказанием» - заявил г-н Фомин. В свою очередь, в беседе с нашим порталом Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост», отметил: «Все дополнительные расходы авиакомпании перекладывают на плечи своих клиентов, это обычная практика. Так они поступят наверняка и в случае увеличения штрафных санкций – у них просто нет иных источников дохода. Поэтому говорить о том, что ситуация с точностью вылетов или улучшения дисциплины изменится – сложно». /TOURBUS.RU

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