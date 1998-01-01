Новости В России может появиться должность омбудсмена по защите прав туристов 6 апреля этого года прошел первый «Национальный конгресс путешественников и пассажиров».

В прошлую пятницу состоялся первый «Национальный конгресс путешественников и пассажиров», проходивший при поддержке Общественной палаты Российской Федерации; организаторами выступили Общественный совет при Федеральном агентстве по туризму, Российская национальная ассоциация авиапассажиров и Всероссийское объединение туристов. Основной задачей «Национального конгресса путешественников и пассажиров» - стало обсуждение возможностей создания всеобщей концепции взаимодействия между поставщиками туристических услуг и путешественниками. «Туризм - это уже не просто отрасль, это индустрия гостеприимства» - глава Ростуризма, Олег Сафонов. Во время обсуждений вопросов, связанных с рядом изменений и дополнений действующего законодательства для улучшения работы туристической отрасли, была озвучена идея ввести должность омбудсмена по защите прав туристов. Олег Сафонов, глава Федерально агентства по туризму (Ростуризм) горячо поддержал эту идею и сообщил что «Несколько лет назад уже поднимался вопрос введения должности омбудсмена по защите прав наших туристов. Назначение на эту должность известного общественного деятеля могло бы стать действенным механизмом по защите прав туристов, путешествующих за рубеж и по стране». Кроме г-на Сафонова эту идею поддержали многие присутствующие, в том числе Дмитрий Давыденко, председатель Всероссийского объединения туристов: «В любой крупной стране Европы, которая развивает у себя туризм, такой институт есть. Омбудсмен, а при нем еще несколько аккредитованных компаний, которые занимаются разбирательствами споров между потребителями и представителями туристического бизнеса, и некое подобие третейского суда. Наличие подобных механизмов позволяет, во-первых, сильно разгрузит суды, а во-вторых, снизит время, которое тратят туристы и пассажиры на защиту своих прав. Это также существенно снижает расходы, которые тратит страна. Можно попробовать, как это будет работать у нас». Эту идею положительно оценили и представители туристических компаний. Так, в ходе беседы с нашим корреспондентом представители пресс-службы Национального туроператора АЛЕАН заявили: «Идея ввести институт уполномоченного по защите прав туристов, вне всякого сомнения, является интересной и значимой для туристической индустрии. По факту это означает включение государства в цепочку взаимоотношений туроператор-турист. Как показывает практика, кризисные ситуации в этой сфере зачастую не могут быть решены без прямого участия власти, пример тому – банкротство ВИМ-АВИА. Российские туристы, а также зарубежные путешественники, посещающие нашу страну, должны чувствовать свою защищенность не только со стороны турбизнеса, но и государственных институтов. Сейчас важно тщательно изучить идею создания должности уполномоченных по защите прав туристов, четко прописать полномочия и компетенции. Крайне желательно, чтобы в этой работе приняли участие не только представители власти, но и турбизнес». /TOURBUS.RU

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