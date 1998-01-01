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10 апреля
Тур «Дворцы и мечети» соединил Северную столицу и столицу Татарстана
В Петербурге представили новые туристические проекты татарстанской туриндустрии
Презентация богатых туристических возможностей Татастана прошла в зале Городского туристско-информационного бюро города на Неве.Одним из наиболее интересных для жителей Северной столицы маршрутов представители республики назвали «Татарстан: 1001 удовольствие», в рамках которого туристам предлагают за четыре дня посетить три города, полностью «погрузившись» в их богатую историю, а параллельно отдавая дань национальной кухне и прочим приятным «мелочам».
Ожидается, что дополнительный взаимный турпоток даст Петербургу и Казани предстоящий Чемпионат мира по футболу 2018 года. В обоих городах будет сыграно немало матчей с участием известных сборных.
Например, в Казани для болельщиков проведут фестиваль, который состоится прямо на берегу реки Казанки, а дата гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» специально была перенесена, чтобы гости смогли насладиться национальной кухней. В свою очередь, в Петербурге для болельщиков подготовили более десятка туристических маршрутов, которые познакомят их с самыми разными сторонами жизни великого города.
/TOURBUS.RU
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