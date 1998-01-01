Тур «Дворцы и мечети» соединил Северную столицу и столицу Татарстана

Презентация богатых туристических возможностей Татастана прошла в зале Городского туристско-информационного бюро города на Неве.Одним из наиболее интересных для жителей Северной столицы маршрутов представители республики назвали «Татарстан: 1001 удовольствие», в рамках которого туристам предлагают за четыре дня посетить три города, полностью «погрузившись» в их богатую историю, а параллельно отдавая дань национальной кухне и прочим приятным «мелочам».

«Поездка наверняка будет интересна жителям Петербурга, поскольку их ждут различные сюрпризы и мастер-классы, которые наверняка оставят хорошие воспоминания», - заверили собравшихся турагентов специалисты из Татарстана.



Заместитель постоянного представителя Республики Татарстан в Петербурге и Ленинградской области Дамир Сабиров подчеркнул, что «в регионе большое внимание уделяется развитию туризма: он по праву является одним из лидеров туристического рынка России». «Если взять любые рейтинге или экспертные оценки, Татарстан постоянно входит в число лидирующих туристических направлений России», - уверен он.



По его оценке, это достигается как активной работой по продвижению туристического потенциала республики, так и ее широкими возможностями по организации туров. К примеру, большой популярностью пользуется туристический маршрут, носящий название «Дворцы и мечети», который был разработан совместными усилиями специалистов Петербурга и Татарстана. Презентация нового межрегионального маршрута «Дворцы и мечети» состоялась в рамках международной туристской выставки ITB Berlin 7 марта 2018 года.



Воспользовавшись им, туристы получат возможность окунуться в культуру и востока, и запада России: 7-дневный маршрут проходит как в Питере, так и в Казани. «Дворцы» в названии маршрута олицетворяют город на Неве, а «мечети» -Татарстан. - подчеркнула заместитель генерального директора по экскурсионной деятельности Туристско-информационного бюро Петербурга Светлана Юрьева. - Контраст в названии своей необычностью привлекает путешественников».

«У жителей города на Неве поездки в Казань и Татарстан действительно пользуются популярностью, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. – Они пользуются спросом как за счет богатой программы, так и благодаря возможности поехать ненадолго: особенно востребованы непродолжительные поездки длительностью в 3-4 дня».

Ожидается, что дополнительный взаимный турпоток даст Петербургу и Казани предстоящий Чемпионат мира по футболу 2018 года. В обоих городах будет сыграно немало матчей с участием известных сборных.

Например, в Казани для болельщиков проведут фестиваль, который состоится прямо на берегу реки Казанки, а дата гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» специально была перенесена, чтобы гости смогли насладиться национальной кухней. В свою очередь, в Петербурге для болельщиков подготовили более десятка туристических маршрутов, которые познакомят их с самыми разными сторонами жизни великого города.

/TOURBUS.RU