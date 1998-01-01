Новости Турция и Россия вновь обсуждают возможность посещения турецких курортов по внутренним паспортам Эксперты комментируют заявление российского президента о «либерализации визового режима», сделанное им в Анкаре

В туристическом сообществе вновь развернулось обсуждение возможности разрешения посещения россиянами Турции по внутренним паспортам. Причиной этого стал недавний визит президента Путина в Анкару, заявившего: «Поток туристов из России в Турцию развивается весьма динамично. В этой связи мы обсуждаем вопросы либерализации визового режима, договариваемся по поводу того, по каким документам можно будет осуществлять безвизовые поездки. Заслушали соответствующие предложения руководителей профильных ведомств». Напомним, впрочем, что ровно год назад, в конце марта 2017 года о том, что Турция готова предоставить российским гражданам право пересечения границы по внутренним удостоверениям личности уже заявлял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Тогда, на встрече с представителями русской общины Антальи, министр заявил: "Поскольку двусторонние отношения вновь нормализовались, мы можем завершить обсуждения. Власти Турции уже устанавливают устройства для идентификации личности в аэропортах. Мы намерены возобновить переговоры". Чуть ранее ранее президент Торгово-промышленной палаты Антальи Давут Четин на встрече с российскими журналистами сообщал, что возможность въезда в Турцию для россиян по внутренним российским паспортам и оплаты товаров и услуг рублями на территории страны обсуждается в правительственных и законодательных кругах страны. "Мы осознаем, что заграничные паспорта есть далеко не у всех россиян, желающих выехать на отдых в Турцию. Особенно это характерно для регионов России, расположенных далеко от Москвы и Санкт-Петербурга. Именно поэтому Торгово-промышленная палата Антальи активно продвигает в правительственных и законодательных кругах Турции инициативу о возможности въезда в страну россиян по внутренним российским паспортам", — сказал тогда г-н Четин. Как отметила в беседе с нами PR-директор компании TEZ Tour Лариса Аханова, «Этот вопрос лежит не в плоскости туроператоров. Это вопрос межведомственных отношений МИД РФ и Турции. Напомню, что этатема неоднократно поднималась на протяжении последних семи лет. Мы со своей стороны можем только оценить эффект от такого решения. Он будет безусловно положительным и привлечет дополнительный туристический поток в страну. Для турецкой стороны это будет безусловно очень выгодно и позволит турбизнесу работать фактически круглый год, привлекая туристов не только в разгар пляжного сезона, но и в межсезонье, активнее развивать экскурсионный туризм и создавать новые туристические продукты. При этом прецеденты подобного плана есть. Та же Армения, которая разрешила в одностороннем порядке въезд по внутренним российским паспортам, получила заметное увеличение турпотока. В целом, международные эксперты утверждают, что любое позитивное послаблениев въездных правила выражается в росте турпотока до 20%». Между тем, пресс-служба компании «Натали Турс» в беседе с нами отметила: «Насколько высока вероятность того, что нашим согражданам будет открыт въезд в Турцию по внутренним паспортам - сказать сложно. Это зависит, прежде всего, от политической воли руководства нашей страны и Турции. Такие важные изменния обычно происходят на взаимной основе, когда туристы обеих стран должны обладать равными возможностями. Но разрешат ли российские власти въезжать турецким туристам в нашу страну подобным образом? Время покажет. Понятно, что наши туристические потоки по объему несопоставимы, ведь- российский поток - это миллионы туристов. Со стороны Турции туристов, желающих посещать Россию на постоянной основе, скорее всего намного меньше. При этом, если Турция начнет впускать наших туристов по внутренним паспортам, это определенно увеличит турпоток со стороны России. У многих категорий наших граждан загранпаспортов просто нет, а желание отдохнуть за границей присутствует». В тоже время Алексан Мкртчян, генеральный директор туристической сети «Розовый слон», ранее отметил в беседе с нами, что «российские граждане не смогут приезжать в Турцию по внутренним паспортам, это противоречит российскому законодательству. По внутренним паспортам мы можем выезжать только в Армению и Белоруссию, Турция к ним вряд ли присоединится, хотя, конечно, это бы значительно увеличило турпоток. На мой взгляд, пока что необходимо подумать о том, чтобы вновь разрешить безвизовый въезд на территорию России граждан Турции». Напомним, что в этом году Турция рассчитывает принять около шести млн российских туристов. При этом, по данным турецких СМИ, в первом квартале этого года страну посетили 82 тыс. россиян, что это на 55 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. /TOURBUS.RU

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