Новости Горячие авиановости Пассажиры «Уральских авиалиний» не могли двое суток покинуть Дубай/ Южнокорейский лоукостер начал регулярные рейсы во Владивосток/ Экстренная посадка в Дели летевшего из Вьетнама лайнера Royal Flight вызвала задержку других рейсов компании

Пассажиры «Уральских авиалиний» не могли двое суток покинуть Дубай Застрявшие в Дубае из-за неисправности самолета пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетели в Москву лишь вчера вместо пятницы – сообщила в воскресенье пресс-секретарь перевозчика Вера Гасникова, которую цитирует «Интерфакс». Она рассказала, что авиакомпания должна была выполнить рейс U6 892 из аэропорта Дубая в аэропорт Домодедово 6 апреля в 15:10. Однако из-за неисправности вылет был отложен, а самолет отбуксирован на стоянку. "На время ожидания пассажиры были снова размещены в гостинице и обеспечены горячим питанием в соответствии с федеральными авиационными правилами", — сообщила г-жа Гасникова. После починки воздушного судна в субботу пассажиров снова привезли на регистрацию. "Однако оказалось, что остаются небольшие неполадки, не влияющие на безопасность полета. К утру воскресенья самолет был полностью исправен и готов к вылету. Но пассажиры отказались лететь на нем и потребовали замены судна. Самолет вылетел в Москву без пассажиров в ночь на воскресенье и благополучно приземлился в 9.15 утра", — рассказала она. По ее словам, отправить за оставшимися пассажирами другой борт было не так просто, так как это международный рейс вне расписания. "Нужны согласования от всех стран, над территорией которых пролетает самолет, в том числе, от Ирана. Сейчас они все получены, и мы рассчитываем, что борт вылетит в ближайшие минуты", — сообщила пресс-секретарь "Уральских авиалиний". Южнокорейский лоукостер начал регулярные рейсы из Тэгу во Владивосток Южнокорейский низкобюджетный авиаперевозчик T'way Air в пятницу выполнил первый полет между корейским городом Тэгу и Владивостоком, сообщает пресс-служба российского аэропорта. Регулярные рейсы выполняются на Boeing 737 вместимостью 189 пассажиров с частотой три раза в неделю. "Надеемся, что в ближайшей перспективе частота на этом направлении вырастет и авиакомпания увидит еще больший потенциал для расширения своего присутствия в аэропорту Владивостока", — сказал директор по авиационной коммерции аэропорта Владивостока Александр Бобров, слова которого приведены в сообщении. Ранее сообщалось, что T'way Air в рамках летнего расписания аэропорта также будет выполнять регулярные полеты из Владивостока в корейский Муан. T'way Air специализируется на бюджетных авиаперевозках внутри Южной Кореи. Базовый аэропорт авиакомпании находится в г. Чхонджу (Cheongju International Airport). Международный аэропорт Тэгу является одним из крупнейших транспортных узлов региона Йоннам (Южная Корея). Экстренная посадка в Дели летевшего из Вьетнама лайнера Royal Flight вызвала задержку других рейсов компании Задержавшийся в Таиланде на 30 часов рейс Royal Flight вылетит в Казань сегодня вечером, сообщает АТОР. Как пояснили в авиакомпании, задержка связана с технической неисправностью одного из самолетов компании. Для перевозки пассажиров предоставлен резервный борт аналогичной вместимости, который уже вылетел за туристами в Таиланд. По словам начальника отдела корпоративных коммуникаций авиакомпании Максим Курашвили, суммарная задержка рейса 8526 из Утапао (Паттайя, Таиланд) в Казань составит примерно 34 часа. По его словам, туристы вылетят в Казань 9 апреля в 18.10 по московскому времени. Самолет приземлится в Татарстане в 3 часа ночи 10 апреля (мск). После этого, примерно в 5 часов утра (мск) 10 апреля, будет выполнен завозной рейс из Казани в Утапао. Суммарная задержка по этому рейсу составляет около 30 часов. Эти туристы также были оповещены заранее, они не приезжали в аэропорт, - пояснили в Royal Flight. По словам Максима Курашвили, изменения в расписании рейсов были произведены из-за технической неисправности одного из самолетов Royal Flight. Ранее самолет авиакомпании, следовавший в Екатеринбург с острова Фукуок во Вьетнаме, совершил вынужденную посадку в индийском аэропорту Дели. Туристы полетят из Утапао в Казань на резервном борту – Boeing 767 (вместимость – 330 мест). Он уже вылетел за пассажирами из Екатеринбурга. «Учитывая наличие в авиакомпании резервного борта, мы не ожидаем веерной задержки рейсов в долгосрочной перспективе. После выполнения рейса из Казани в Утапао программа будет выполняться по расписанию», - сообщил представитель Royal Flight. /TOURBUS.RU



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