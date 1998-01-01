Новости «Аэроэкспресс» меняет групповые тарифы С сегодняшнего дня отменяются тарифы «Групповой» и «Семейный» и вводится единый групповой билет на 4 человек «Семья & друзья» стоимостью 950 руб.

Компания «Аэроэкспресс» запускает новые групповые тарифы для пассажиров, которые путешествуют большой компанией. Цена поездки в одну сторону составит около 200 рублей на человека, - сообщили нам в пресс-службе управляющей компании. При этом новые тарифы заменили существовавшие ранее тарифы «Групповой» и «Семейный». Стоимость билета по тарифу «Семья & друзья» — 950 рублей. Он рассчитан на проезд группы до 4 человек в одну сторону. Таким образом, каждый участник группы заплатит чуть более 230 рублей. Стоимость билета по тарифу «Семья & друзья. Туда-обратно» — 1700 рублей. Он рассчитан на проезд группы до 4 человек по двум направлениям — в аэропорт и обратно. Таким образом, каждый участник группы при покупке такого билета заплатит чуть более 210 рублей за проезд в одну сторону. «Мы объединили преимущества популярных среди наших пассажиров тарифов – «Групповой» и «Семейный». Групповые билеты по тарифам «Семья & друзья» и «Семья & друзья. Туда-обратно» позволят не только проехать со скидкой более 50%, но и упростят процесс покупки билета», —отметил исполнительный директор компании Валерий Фёдоров. Групповой билет по тарифу «Семья & друзья» или «Семья & друзья. Туда-обратно» можно купить в кассах компании, у мобильных кассиров, а также на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс». Новые тарифы доступны с сегодняшнего дня. По информации «Интерфакса», о разработке льготных групповых тарифов на проезд в своих электричках компания сообщила в феврале. "В ходе исследования был составлен портрет типичного посетителя московских аэропортов. Среди тех, кто хотя бы раз за последние 12 месяцев совершил перелет, значительную часть — более 40% — составляют те, кто путешествуют с семьей или друзьями. Специально для представителей этих аудиторий в рамках работы с сегментом групповых поездок "Аэроэкспресс" разрабатывает новую тарифную сетку", — пояснял перевозчик. В компании отмечают, что один из основных конкурентов железнодорожной компании — такси. Усиление ценового и качественного "давления" со стороны этого вида транспорта "Аэроэкспресс" обозначал в своей отчетности еще несколько лет назад, указывая, что местные власти оказывают поддержку в приобретении автомобилей. Средний возраст столичных такси уже составляет 3 года, писал ж/д оператор в 2016 г., — это лучший показатель в Европе среди крупных городов. Совершенствуется и инфраструктура перевозок на такси, принадлежащая частным компаниям (развиваются проекты "Яндекс.Такси", Gettaxi и другие). При этом продолжается реализация программ по реконструкции дорог и автомобильных развязок. Также "Аэроэкспресс" ожидал роста конкуренции со стороны наземного общественного транспорта с его регулируемыми тарифами, сдерживаемыми ниже инфляции. Вплотную подойдет к аэропорту Внуково одна из веток столичного метро. В 2017 г., согласно сообщению перевозчика, перевозки выросли на 0,6%, до 11,66 млн человек. Наиболее востребованным осталось домодедовское направление, хотя на нем зафиксировано падение на 5,2%, до 5 млн пассажиров. В Шереметьево и обратно доставлено 4,7 млн человек, что на 6,8% больше, чем годом ранее. На внуковском направлении объем перевозок остался примерно на том же уровне — 2,23 млн. Что касается владельцев компании, то, по информации «Интерфакса», бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев контролируют по 37,5% акций компании. Столько же — у структур "Трансгрупп" и генерального директора перевозчика Алексея Криворучко (4,16%). Еще 25% акций имеется у ОАО "Российские железные дороги". /TOURBUS.RU

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