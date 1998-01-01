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09 апреля
Весь апрель москвичи знакомятся с туристическим потенциалом Французских Альп

Пресс-конференция, посвященная фестивалю французского региона Овернь-Рона-Альпы – второго по популярности у россиян после Парижа – прошла в столице


Традиционному фестивалю французского региона Овернь-Рона-Альпы, проходящему в столице до конца апреля, был посвящен пресс-завтрак, организованный представительством по туризму Франции  Atout France   и представительством региона в России и странах СНГ.

 

Как отметили в ходе встречи с журналистами  представители  региона, Овернь-Рона-Альпы  – второй по востребованности у россиян регион Франции после Парижа.  Это направление для тех, кому интересны эногастрономия, здоровый образ жизни и активный отдых в горах и на озерах, культура и историческое наследие, а также завораживающие пейзажи.
Насладиться вином туристы смогут на виноградниках Божоле, Савойя, Кот дю Рон или Сен-Пурсен. А гастрономическая столица Франции, Лион, раскроет вкусовую гамму региональной кухни в  традиционных ресторанчиках-бушонах, бистро и классических ресторанах, обладающих звездами гида Мишлен. 

Восстановить силы туристы смогут на одном из 24 термальных курортов региона Овернь-Рона-Альпы: Эвиан, Виши, Экс-Ле-Бен, а также на берегах озер Анси, Бурже и знаменитого Женевского озера. Также туристам предлагается пройтись по знаменитым тропам региональных и национальных парков или встретить закат на одном из вулканов Оверни.

 

Туристов в регион Овернь-Рона-Альпы привлекают и многочисленные горнолыжные курорты, среди которых самые известные и популярные – Куршевель, Шамони, Валь-Торанс и другие. По данным регионального комитета по туризму, две трети российских туристов приезжает сюда зимой именно для того, чтобы кататься на лыжах. Но в последние годы растет и поток туристов, желающих испытать гастрономические и винные возможности региона.

«По 27 апреля в рамках фестиваля в Москве проходят спортивные тренинги, лекции, винные дегустации и показ в кинотеатре «Пионер» фильма "Белль и Себастьян»,  рассказывающий об истории дружбы и приключениях мальчика Себастьяна и собаки Белль. К фестивалю присоединились и столичные рестораны, предлагающие меню с блюдами из Франции», — рассказали в представительстве.

 

В рамках фестиваля разыгрывается и поездка во Францию на двоих. Чтобы стать победителем, нужно пройти как можно дальше в онлайн-игре, посвященной региону. Главный приз включает перелет на двоих из Москвы в Женеву и обратно авиакомпанией Air France, две ночи в отеле Ermitage 4* на французском курорте Эвиан с завтраками.

 

Добраться в Овернь-Рона-Альпы из Москвы совсем несложно. Прямыми рейсами можно отправиться в Лион и Женеву, а из Парижа, куда выполняется множество прямых и стыковочных рейсов, в Лион всего за два часа приходит скоростной поезд TGV, - заключили представители региона.

/TOURBUS.RU

 


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