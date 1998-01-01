Новости Весь апрель москвичи знакомятся с туристическим потенциалом Французских Альп Пресс-конференция, посвященная фестивалю французского региона Овернь-Рона-Альпы – второго по популярности у россиян после Парижа – прошла в столице

Традиционному фестивалю французского региона Овернь-Рона-Альпы, проходящему в столице до конца апреля, был посвящен пресс-завтрак, организованный представительством по туризму Франции Atout France и представительством региона в России и странах СНГ. Как отметили в ходе встречи с журналистами представители региона, Овернь-Рона-Альпы – второй по востребованности у россиян регион Франции после Парижа. Это направление для тех, кому интересны эногастрономия, здоровый образ жизни и активный отдых в горах и на озерах, культура и историческое наследие, а также завораживающие пейзажи.

Насладиться вином туристы смогут на виноградниках Божоле, Савойя, Кот дю Рон или Сен-Пурсен. А гастрономическая столица Франции, Лион, раскроет вкусовую гамму региональной кухни в традиционных ресторанчиках-бушонах, бистро и классических ресторанах, обладающих звездами гида Мишлен. Восстановить силы туристы смогут на одном из 24 термальных курортов региона Овернь-Рона-Альпы: Эвиан, Виши, Экс-Ле-Бен, а также на берегах озер Анси, Бурже и знаменитого Женевского озера. Также туристам предлагается пройтись по знаменитым тропам региональных и национальных парков или встретить закат на одном из вулканов Оверни. Туристов в регион Овернь-Рона-Альпы привлекают и многочисленные горнолыжные курорты, среди которых самые известные и популярные – Куршевель, Шамони, Валь-Торанс и другие. По данным регионального комитета по туризму, две трети российских туристов приезжает сюда зимой именно для того, чтобы кататься на лыжах. Но в последние годы растет и поток туристов, желающих испытать гастрономические и винные возможности региона. «По 27 апреля в рамках фестиваля в Москве проходят спортивные тренинги, лекции, винные дегустации и показ в кинотеатре «Пионер» фильма "Белль и Себастьян», рассказывающий об истории дружбы и приключениях мальчика Себастьяна и собаки Белль. К фестивалю присоединились и столичные рестораны, предлагающие меню с блюдами из Франции», — рассказали в представительстве. В рамках фестиваля разыгрывается и поездка во Францию на двоих. Чтобы стать победителем, нужно пройти как можно дальше в онлайн-игре, посвященной региону. Главный приз включает перелет на двоих из Москвы в Женеву и обратно авиакомпанией Air France, две ночи в отеле Ermitage 4* на французском курорте Эвиан с завтраками. Добраться в Овернь-Рона-Альпы из Москвы совсем несложно. Прямыми рейсами можно отправиться в Лион и Женеву, а из Парижа, куда выполняется множество прямых и стыковочных рейсов, в Лион всего за два часа приходит скоростной поезд TGV, - заключили представители региона. /TOURBUS.RU

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