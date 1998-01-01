Новости Профессионалы обсудили, почему «буксует» проект «Серебряное ожерелье» Круглый стол, посвященный продвижению маршрутов межрегионального историко-культурного и туристского проекта, прошел в Северной столице

В Петербурге прошел круглый стол, посвященный продвижению маршрутов межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России», организованный совместно с АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» и Комитетом Ленинградской области по туризму. Круглый стол подтвердил интерес турбизнеса к этому проекту. Вместе с тем многие его представители констатировали: масштабная идея хотя постепенно и воплощается в жизнь, но порой «буксует» на стадии реализации больших маршрутов. И самое время понять, нужны ли они вообще, - сообщает наш корреспондент. В рамках организованного обсуждения было заявлено, что уже сейчас в состав «Серебряного ожерелья России» включено более двухсот туристических маршрутов, имеющих как межрегиональный, так и региональный характер. Например, в Ленинградской области сформирован единый турпродукт из действующих в регионе 12 маршрутов проекта «Серебряное ожерелье», который в регионе считают одним из ключевых. В Мурманской области туристических маршрутов, которые вошли в реестр проекта, насчитывают 11. А наибольшее количество по понятным причинам «застолбил» за собой Петербург. «В последнее время все большей популярностью пользуются туры на небольшие расстояния, и «Серебряное ожерелье» в этом плане представляет собой очень интересный проект, - считает председатель Комитета по туризму и индустрии гостеприимства петербургской «Деловой России» Ирина Семенова. - Помимо традиционной туристической функции, он выполняет и патриотически-просветительскую: благодаря подобным поездкам можно по-настоящему «погрузиться» в историю конкретного региона страны».

Никто и не спорит, что «Серебряное ожерелье» - это хорошо и нужно. Однако не все идет так гладко, как хотелось бы. По оценке представителей соорганизаторов круглого стола, Стратегического партнерства «Северо-Запад», в настоящее время проект «Серебряное ожерелье России», имеющий огромное значение для развития Северо-Западного федерального округа и способный дать позитивный импульс социально-экономическому развитию регионов, крайне нуждается в конкретизации. В том числе – в принципиальной оценке экономической эффективности ряда маршрутов и, соответственно, возможному сужению рамок его реализации.



В частности, исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков заявил о невозможности интегрирования в традиционные маршруты поездок в арктические регионы. «Петербург, Великий Новгород, Вологда и Псков вполне могут рассматриваться как составные части единого проекта, но интегрировать в «Серебряное ожерелье» арктические регионы невозможно практически, - уверен он. – Кроме того, многие из маршрутов до сих существуют только как идеи. К ним, например, можно отнести такие, как «Города-призраки Севера» или «Северные порты России». Отчасти его мнение подтверждает и тот факт, что Мурманская область присоединилась к обсуждению проекта создания единого маршрута Вологда – Медвежьегорск - Мурманск только в 2017 году, и до сих пор практики мало представляют себе, каким образом можно его реализовать. Есть и другие пробелы. В частности, создана Ассоциация культурно-туристского развития «Серебряное ожерелье России», для проекта разработан соответствующий брендбук. А вот официального сайта, способного популяризовать и продвигать проект, так и не появилось: до сих пор основная информация сосредоточена на портале туристско-информационного центра Вологодской области, являвшейся застрельщиком развития проекта. В этой связи в рамках обсуждения темы поступил и ряд дельных предложений. Например, «Северо-Запад» предложил наладить постоянный мониторинг развития маршрутов в рамках «Серебряного ожерелья России», а также организовать его информационный портал на интернет-площадке этого стратегического партнерства. В свою очередь, представители туриндустрии округа предложили ввести среди малых поселений статус переходящей туристической столицы, а также провести конкурс школьных сочинений «Моя жемчужина», посвященный достопримечательностям региона. А директор СЗРО РСТ Екатерина Шадская выступила с инициативой создать в Ленобласти рейтинг ресторанов, основанный на отзывах представителей туроператоров. «Такой инструмент вполне может быть полезен, так как порой организаторы поездок из других регионов не знают, насколько качественен уровень обслуживания в том или ином заведении, - полагает она. – Если операторский рейтинг появится – коллеги уже заранее будут знать, стоит ли включать то или иное кафе или ресторан в программу тура». /TOURBUS.RU

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