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09 апреля
Профессионалы обсудили, почему «буксует» проект «Серебряное ожерелье»
Круглый стол, посвященный продвижению маршрутов межрегионального историко-культурного и туристского проекта, прошел в Северной столице
В Петербурге прошел круглый стол, посвященный продвижению маршрутов межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России», организованный совместно с АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» и Комитетом Ленинградской области по туризму.
Круглый стол подтвердил интерес турбизнеса к этому проекту. Вместе с тем многие его представители констатировали: масштабная идея хотя постепенно и воплощается в жизнь, но порой «буксует» на стадии реализации больших маршрутов. И самое время понять, нужны ли они вообще, - сообщает наш корреспондент.
В рамках организованного обсуждения было заявлено, что уже сейчас в состав «Серебряного ожерелья России» включено более двухсот туристических маршрутов, имеющих как межрегиональный, так и региональный характер. Например, в Ленинградской области сформирован единый турпродукт из действующих в регионе 12 маршрутов проекта «Серебряное ожерелье», который в регионе считают одним из ключевых.
В Мурманской области туристических маршрутов, которые вошли в реестр проекта, насчитывают 11. А наибольшее количество по понятным причинам «застолбил» за собой Петербург.
«В последнее время все большей популярностью пользуются туры на небольшие расстояния, и «Серебряное ожерелье» в этом плане представляет собой очень интересный проект, - считает председатель Комитета по туризму и индустрии гостеприимства петербургской «Деловой России» Ирина Семенова. - Помимо традиционной туристической функции, он выполняет и патриотически-просветительскую: благодаря подобным поездкам можно по-настоящему «погрузиться» в историю конкретного региона страны».
В том числе – в принципиальной оценке экономической эффективности ряда маршрутов и, соответственно, возможному сужению рамок его реализации.
Отчасти его мнение подтверждает и тот факт, что Мурманская область присоединилась к обсуждению проекта создания единого маршрута Вологда – Медвежьегорск - Мурманск только в 2017 году, и до сих пор практики мало представляют себе, каким образом можно его реализовать.
Есть и другие пробелы. В частности, создана Ассоциация культурно-туристского развития «Серебряное ожерелье России», для проекта разработан соответствующий брендбук. А вот официального сайта, способного популяризовать и продвигать проект, так и не появилось: до сих пор основная информация сосредоточена на портале туристско-информационного центра Вологодской области, являвшейся застрельщиком развития проекта.
В этой связи в рамках обсуждения темы поступил и ряд дельных предложений. Например, «Северо-Запад» предложил наладить постоянный мониторинг развития маршрутов в рамках «Серебряного ожерелья России», а также организовать его информационный портал на интернет-площадке этого стратегического партнерства.
В свою очередь, представители туриндустрии округа предложили ввести среди малых поселений статус переходящей туристической столицы, а также провести конкурс школьных сочинений «Моя жемчужина», посвященный достопримечательностям региона. А директор СЗРО РСТ Екатерина Шадская выступила с инициативой создать в Ленобласти рейтинг ресторанов, основанный на отзывах представителей туроператоров. «Такой инструмент вполне может быть полезен, так как порой организаторы поездок из других регионов не знают, насколько качественен уровень обслуживания в том или ином заведении, - полагает она. – Если операторский рейтинг появится – коллеги уже заранее будут знать, стоит ли включать то или иное кафе или ресторан в программу тура».
/TOURBUS.RU
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