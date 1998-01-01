Весенняя петербургская турвыставка вышла в «открытое пространство»

XXII Международная турвыставка «Отдых без границ», состоявшаяся в минувшие выходные в Петербурге, не только собрала на единой площадке свыше стаорганизаций-участников из 9 стран мира и многих туристических регионов России, но и удивила собравшихся неожиданным форматом проведения.





В отличие от всех предыдущих мероприятий подобного рода, нынешний «Отдых без границ-2018» состоялся в формате Open Space, при котором вся выставка оказалась разделена на актуальные тематические разделы и «лаборатории».

Среди них - Open Destination (новинки туристического рынка), Adventure&Activity (активный отдых), Family Vacation (семейный отдых), I Love Summer (летний отдых), Travel&Study Lab и Crafts Lab (для тех, кто хочет сочетать отдых с образованием и раскрыть свой творческий потенциал), а также Travel services&more (об услугах в сфере туризма).

«Модернизировав ее формат, мы надеемся сделать «Отдых без границ», с одной стороны, максимально полезным, а с другой - очень ярким и живым событием, которое оценят как профессионалы индустрии, так и активные любознательные путешественники», - заявила по этому поводу Людмила Иванова, глава организатора мероприятия, компании «Санкт-Петербург экспресс». И похоже, устроителям это удалось.

Чего только в программе «Отдыха» не было! Например, специалисты интернет-агентства «Альтера» «живьем» учили желающих, как правильно создавать продающий сайт турфирмы и грамотно внедрять виджеты систем онлайн-бронирования.

Представители Top Hotels помогали создать логичное и эффективное описание отеля на онлайн-ресурсе. А компания «Сетевые исследования» и вовсе решилась на открытый разговор в рамках «круглого стола», темой обсуждения которого стали предпочтения клиентов нового поколения, только-только выходящих на рынок туризма.

Особенностью всех этих событий стало то, что они проходили не в привычном многим формате скучных лекций, а в виде заинтересованного обмена мнениями между теми, кто знает нынешнего туриста лично. В частности, о приоритетах миллениалов рассуждали такие известные специалисты, как Алена Енова (организатор популярного «ТАЙГА Hostel&Hotel»), Анисия Евдокимова (компания «Фаворит») и другие эксперты.

Еще одной «фишкой» нынешнего питерского «Отдыха» стало проведение интеллектуального соревнования в формате игры «Что? Где? Куда?», в которой была возможность поучаствовать как профессионалам, так и любителям. Причем последние вовсе не были обойдены вниманием, поскольку для них работало множество стендов (включая операторов «Дельфин», «ВодоходЪ» и «Ника», от имени которых можно было выиграть солидный приз), а также проводили лайфхак-сессию «Как бюджетно путешествовать 4 раза в год и какие выбрать направления для отдыха в России» и делились секретами фото- и видеосъемки, ориентированных на публикацию на YouTube или в Instagram.

Что касается профессионалов, помимо двухчасовой конференции по вопросам продвижения проекта «Серебряное ожерелье России», их ждала масса интересных событий. К примеру, начинающие предприниматели могли поучаствовать в работе инновационного проекта «Туракселератор» на Travel&Study Lab, в рамках которого бывалые профессионалы делились с ними секретами работы в отрасли и помогали оценить перспективность идей участников.

Кроме того, хорошо себя зарекомендовал и проект «Я ищу…», в котором можно было размещать объявления о поиске сотрудников, имеющихся вакансиях, предложения «горящих туров» и другую деловую информацию.

«На этот раз выставка приятно удивила неординарной организацией, в которой использовались современные форматы привлечения участников мероприятий, - поделился впечатлениями Дмитрий Зимин из компании «Путешествуем вместе». – Она действительно оказалась и весьма полезной с деловой точки зрения, и интересной для посещения».

/TOURBUS.RU