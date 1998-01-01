Новости Весенний workshop «Турбизнес» идет по России Традиционные встречи профессионалов турбизнеса уже прошли на Юге страны, в Поволжье, на Урале и в Сибири, впереди - Центральная Россия и страны СНГ

Традиционный весенний региональный workshop «Турбизнес» в самом разгаре – позади 15 городов Юга России, Поволжья, Урала и Сибири, где уже прошли десятки встреч с профессионалами туризма. В этом году весенний workshop «Турбизнес» проходит до 15 мая и включает профессиональные встречи в 34 городах России, включая Юг страны, Центральную Россию, Поволжье, Урал и Западную Сибирь, а также в столицах стран ближнего зарубежья.



При этом впервые в календаре весенних мероприятий появились такие города, как Иваново, Кострома, Вологда, Калуга, Брянск, Смоленск и Бишкек.

Еще одна важная новация workshop - в семи городах мероприятия впервые проходят в формате назначенных встреч, которые позволяет сделать рабочий день насыщенным, а встречи – максимально эффективными.



Напомним, что workshop «Турбизнес» проводятся начиная с 1998 года и за 20 лет было проведено уже более 650 деловых встреч в семи десятках городов России, стран СНГ и Европы.

Участники встреч (туроператоры, национальные офисы по туризму, страховые фирмы, системы бронирования, авиакомпании, гостиничные цепочки, сети отелей, санатории, пансионаты, музеи) и посетители мероприятий (директора и топ-менеджеры агентств) также отмечают, что именно формат прямого общения и непосредственного диалога особенно важен и полезен сегодня.



Как рассказала нашему порталу руководитель отдела workshop «Турбизнес» Людмила Сивова, в этом году профессиональные весенние мероприятия вновь радуют своей посещаемостью. Так, в первом роуд-шоу по Югу России (Пятигорск - Ставрополь - Краснодар - Ростов-на-Дону – Волгоград) участвовали более 30 компаний, во втором – по Поволжью (Нижний Новгород - Казань - Самара - Уфа – Ижевск) – 28 компаний и в третьем – по городам Урала и Сибири (Пермь - Екатеринбург - Челябинск - Тюмень - Омск) – более 20 компаний.

В каждом из городов мероприятия в рамках workshop посещали от 100 до 250 профессионалов регионального туризма. Максимальное количество посетителей, как всегда, собрали города Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Казань, Уфа, Пятигорск, Челябинск, Нижний Новгород и Екатеринбург

Наибольшим спросом пользовались мастер-классы таких компаний, как "Туртранс-Вояж", «Натали Турс», Mouzenidis Travel, Pac Group, «Профкурорт», Breeze Line, «Кандагар», а также семинары, организованные Министерством туризма Доминиканской Республики.



Среди наиболее популярных тем мастер-классов: «Саксония – красивейшая земля Германии», «Туры в Санкт-Петербург. Тренды сезона», «Жемчужина Южного Китая – Гуанчжоу», «Отдых летом в горах на курорте «Роза Хутор», «Экскурсионные туры по Европе и Скандинавии», «Программа «Открытый Юг» от "Росюгкурорта", «Лечебные курорты и новые направления от "Профкурорта", «Речные круизы от компании "ВодоходЪ" и др.

Большим интересом пользовались и мастер-классы от управляющей компании Maxima Hotels, в которую входят четыре бизнес-отеля в Москве и ряд подмосковных гостиниц высокого уровня.

В каждом городе туркомпанией «Машук» из города Пятигорск производился розыгрыш одной поездки на Домбай и одной поездки на Эльбрус.



Как отметил один из участников прошедших роуд-шоу, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами компании Breeze Line Вениамин Сапожников, «в ходе прошедших мастер-классов на Юге России и в Поволжье мы представили наши многочисленные круизные программы нового сезона. Особым интересом пользовались наши круизы по Средиземноморью, что говорит о том, что круизный рынок охватывает не только столицу, но и крупные региональные мегаполисы. И, конечно, стоит отметить, что все мероприятия были организованы на очень высоком уровне».



В свою очередь, Константин Миронов, заместитель генерального директора по развитию информационного центра и обучению персонала туроператора "Туртранс-Вояж", отметил, что «во время «цепочек» по Поволжью и Уралу наша компания представила весь спектр автобусных экскурсионных туров по Западной Европе, которые пользуются неизменным спросом. Все было отлично организовано, мы очень довольны проведенными плодотворными встречами с региональным турбизнесом».

Workshop «Турбизнес» продолжает движение по нашей стране. Впереди – 17 городов Центральной России и стран ближнего зарубежья! Подробная информация о весенней серии региональных workshop «Турбизнес» -2018

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