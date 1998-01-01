Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: За пять лет турпоток в Грузию вырос в два раза до 7,5 млн человек Эксперты комментируют заметный рост интереса к поездкам в Грузию со стороны иностранных туристов

Грузия переживает туристический бум, и за пять лет турпоток в страну вырос почти вдвое – с 4,4 млн до 7,5 млн человек – сообщает издание Emerging Europe. "Впервые туризм в Грузии "взлетел" в 2012 году, когда за 12 месяцев количество посетителей выросло с 2,8 млн до 4,4 млн человек. Но по-настоящему успешным стал 2017 год, когда в страну приехало 7,5 млн иностранных туристов, в том числе почти 1,4 млн граждан России – на 18% больше, чем в 2016 году. При этом количество туристов из Западной Европы выросло на 30%", — сообщает издание. Доходы от туризма в Грузии в прошлом году составили $2,7 млрд. В 2018 году власти страны рассчитывают принять 8 млн иностранных туристов, которые принесут экономике более $3 млрд. По данным журнала, крупнейший перевозчик Грузии Georgian Airways в этом году также добавит ряд рейсов в европейские города – в частности, в Барселону, Берлин, Брюссель и Париж. Отметим, что в конце марта премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что существуют все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить количество посещающих страну туристов до 10 млн человек. При этом он подчеркнул, что для дальнейшего развития туризма необходима и современная транспортная инфраструктура, масштабные проекты которой, как это было и при строительстве данного комплекса, властям удастся реализовать только при тесном сотрудничестве с частным сектором. "Мне кажется, что мы уже достигли того этапа, когда Кахетии необходим отдельный аэропорт. Мы думаем о том, что в партнерстве с частным сектором мы сможем сделать так, чтобы на первом этапе в этот регион начали осуществляться прямые чартерные рейсы, а затем можно будет перейти и на регулярные рейсы", — сказал г-н Квирикашвили. Глава правительства также анонсировал проект восстановления железной дороги в направлении Кахетии. "Прокладка новой дороги будет стоить огромных денег, а здесь у нас есть железная дорога, которая еще не до конца разрушена, и государство обязательно должно думать о ее восстановлении", — заявил премьер. Он добавил, что "развитие туризма без железной дороги невозможно". Говоря о транспортной инфраструктуре Кахетии, премьер особо отметил новую автомобильную дорогу, которая строится в направлении высокогорной Тушетии, почти шесть месяцев в году недоступной из-за снегопадов, камнепадов и бездорожья. Комментируя спрос на грузинском направлении, Михаил Кузьмин, директор компании ВАХTrip, заявил нашему порталу: «Грузия сейчас очень популярна, поступает очень много запросов. До 25 мая все на направлении распродано, так что мы пока ждаже не принимаем запросы на этот период. Наша компания специализируется именно на экскурсионных турах, средняя продолжительность поездок в Грузию - 7-8 дней. Если же это также очень популярные туры выходного дня, то продолжительность поездки - 4 дня». В свою очередь Ирина Чибизова, ведущий менеджер туркомпании Calypso-MTour заявила в беседе с нами: «Наша компания специализируется на экскурсионных турах в Грузию. Очень часто наши клиенты выбирают Тбилиси, Кахети и Мцехету. Интерес к Грузии есть, хотя активного скачка продаж в последнее время мы не заметили. Грузия – не last minute-направление, обычно поездку туда заранее планируют, так как. Стоимость поездки зависит от дат, плюс важна стоимость авиаперелета». /TOURBUS.RU

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