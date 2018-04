Новости Компания «РЖД Тур» назвала «черным пиаром» требование английского партнера о выплате ему 4,8 млн рублей Руководители компаний Papyrus RZD Tour Train Charter Ltd и «РЖД Тур» прокомментировали требование британской компании признать российского оператора банкротом

По информации РСТ, на сайте «Федресурс» опубликовано уведомление английской компании Papyrus RZD Tour Train Charter Ltd о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом должника – ООО «РЖД Тур» – «в связи с наличием у него признаков банкротства». Отметим, что «РЖД Тур» – специализированная компания холдинга РЖД"в области туризма, которая предлагает железнодорожные туры по России, в том числе путешествия на поезде со старинным паровозом из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, туры выходного дня и новогодние туры. Исполнительный директор Papyrus RZD Tour Train Charter Ltd Питер Хеддерли пояснил РСТ, что заявление было размещено, поскольку «РЖД Тур» якобы не выплачивает 4,8 млн рублей по иску, выигранному этим английским туроператором. Как сообщил г-н Хеддерли, английский туроператор Papyrus RZD Tour Train Charter в 2014 году получил заказ на программу чартерных железнодорожных рейсов для перевозки 30 тыс. китайских туристов по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва с 1 июня по 31 августа и заключил для этого контракт с "РЖД Тур". Однако из-за непредвиденных обстоятельств английскому туроператору потребовалось перенести начало программы. "Мы теряли 10 тыс. туристов, но у нас было еще 20 тыс. клиентов, которые могли бы поехать по маршруту. Любая принимающая компания в такой ситуации сделала бы все возможное, чтобы спасти программу, но только не "РЖД Тур". Они отказались отменять нашу аренду вагонов на первые 16 дней программы, отказались предоставить доказательства фактически понесенных расходов, хотя я предложил их возместить, отказались вернуть предоплату 59 тысяч евро и пригрозили подать против нас иск на 67 млн рублей. В итоге клиент аннулировал заказ, и ни один пассажир в Россию по этой программе не отправился", — рассказал Питер Хеддерли. В 2017 году он подал иск против "РЖД Тур" на сумму более 4,8 млн рублей, который был удовлетворен. Тем не менее, выплаты по нему не производились. Между тем, «Интерфакс» сообщает, что компания "РЖД Тур" не против выплатить 4,8 млн рублей по иску своего английского партнера Papyrus RZD Tour Train Charter, представители которого заявили о намерении обратиться в суд с целью признать "РЖД Тур" банкротом Как заявил "Интерфаксу" заместитель гендиректора по развитию компании Александр Львов, "Со своей стороны мы готовы выплатить сумму в любую секунду, хотя и считаем решение суда неверным. Если представители Papyrus RZD Tour Train Charter придут в один из банков, где находятся наши счета, с исполнительным листом – деньги спишутся со счета, мы никак не можем этому помешать. Почему они не обращаются, я не знаю. Возможно, это черный пиар на нашей компании со стороны недобросовестных конкурентов". Еще в одном интервью, которое публикует АТОР, г-н Львов отмечает: «В данном случае мы имеем дело с рядовым спором хозяйствующих субъектов, который мы бы не стали комментировать, если бы не факты внезапного и по всей видимости, ангажированного, интереса некоторых отраслевых СМИ к инциденту. В 2014 году иностранная компания Papyrus RZD Tour Train Charter Ltd, которая на тот момент даже называлась по-другому, и в которой числится всего 1 человек (упомянутый истец Питер Хеддерли) заказала у нас услуги по организации чартерного поезда на территории России. В таких случаях, согласно принятым в нашей договорной практике процедурам, мы просим непроверенных контрагентов внести авансовый платеж. В случае г-на Хеддерли и его компании, аванс составлял не слишком значительную часть от общей суммы контракта. Перевозка, заказанная г-ном Хеддерли, не состоялась по его инициативе, причем отказ заказчика поступил за неделю до начала старта проекта – и в соответствии с подписанным обеими сторонами договором – аванс был удержан». «Наши юристы сейчас внимательно изучают вышедшие публикации, а также желают ознакомиться и с самим иском г-на Хеддерли о признании нас «банкротами». Пока что нам очевидно, что речь идет о сознательной попытке подрыва деловой репутации «РЖД Тур» со стороны иностранного контрагента с использованием СМИ», - заключил Александр Львов. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка