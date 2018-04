Новости Петербург готовится стать кулинарной столицей мира Город на Неве впервые примет масштабный Всемирный конгресс шеф-поваров

«Надеемся, что долгая подготовка к проведению Всемирного конгресса шеф-поваров не только даст толчок в развитии кулинарных маршрутов России, но и позволит обсудить вопросы, связанные с образованием в индустрии гостеприимства, качество которого было утеряно и только сейчас начинает восстанавливаться, - заявил во время пресс-конференции в ТАСС председатель Комитета по развитию туризма города на Неве Андрей Мушкарев. - И здесь опыт наших международных коллег, без сомнения, пригодится». Петербург намерен принять Всемирный конгресс шеф-поваров (World Association of Chefs Societies – World Chefs или WACS) в июле 2020 года: событие в области гастрономии подобного масштаба состоится на берегах Невы впервые. Ожидается, что участие в нем примут более чем 2,5 тыс. делегатов, что, несомненно, позитивно скажется на бюджете северной столицы. При этом в споре за право проведения мероприятия городу удалось одержать победу на WACS в Салониках (Греция) в сентябре 2016 года, опередив таких сильных соперников как Лион (Франция), который считается кулинарной столицей Франции, и не менее конкурентоспособный Сидней (Австралия). По оценке Андрея Мушкарева, в настоящее время в Петербурге активно развивается не только сфера кулинарии, но и индустрия гостеприимства, а проведение такого крупного мероприятия, как Всемирный конгресс шеф-поваров, станет толчком для развития всей туристической отрасли как в городе, так и в целом в России. «Одна из наших целей - с помощью такого туристско-кулинарного события «вписать» Петербург в «кулинарную карту мира», на которую ориентируются многие туристы. - констатировал он. - Речь идет об одном из самых авторитетных изданий в области кулинарии «Красный гид Мишлен», в котором российские рестораны пока отсутствуют». Однако еще задолго до события 2020 года Комитет по развитию туризма Петербурга совместно со Всемирной ассоциацией сообществ шеф-поваров планируют провести целый ряд как российских, так и международных мероприятий. Среди них различные образовательные программы и мастер-классы, а также семинары, направленные на улучшение сферы индустрии гостеприимства В частности, с этой целью в Петербурге планируют провести полуфинал европейских отборочных соревнований поваров, финал которого состоится непосредственно на самом конгрессе. Директор Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров Рагнар Фридрикссен сообщил, что WACS, имея более чем 90-летнюю историю и объединяя шеф-поваров в 105 странах, является самой авторитетной в мире организацией в области кулинарии. «Мы занимаемся образованием в профессиональной сфере, устанавливаем стандарты и развиваем навыки, необходимые в этой отрасли. - констатировал он. - Работаем по целому ряду направлений, включая гуманитарную поддержку, развиваем инициативу «Повара без границ». А слоган ассоциации Don’t be left behind! («Не оставайтесь позади!») служит ориентиром для тех, кто хочет постоянного развития. По его словам, в период до 2020 года в Петербурге будет проведено множество обучающих семинаров для молодых поваров, станет осуществляться подготовка кулинарных судей, а городу в период организации мероприятия окажут всю необходимую информационную поддержку. Что касается развития отечественного гастрономического туризма, то президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев без обиняков заявил: «Я за то, чтобы Петербург стал кулинарной мировой столицей!». При этом он пояснил, что с 1 июня у Национальной ассоциации кулинаров России начинает работать второй сайт, посвященный конгрессу: именно там будут освещать все основные события по его подготовке. /TOURBUS.RU

