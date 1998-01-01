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06 апреля
Российских туристов снова позвали на Сайму
Финские и российские профессионалы туризма обсудили развитие туризма в приграничных областях Суоми в преддверии летнего сезона
Деловая встреча, посвященная перспективам летнего отдыха в регионе озера Сайма, организованная в Петербурге по инициативе властей городов Лаппеенранта, Иматра, Савонлинна, Миккели и Варкаус, вызвал большой интерес с обеих сторон. По данным организаторов, с финской стороны в ее работе участвовали представители 30 туркомпаний региона озера Сайма, а с российской – около ста специалистов из компаний Петербурга.
“По сравнению с прошлым годом, этот показатель вырос на 17%,. - с удовольствием отметила Мирка Рахман. - Для всех городов Южной Саймы, осуществляющих совместную маркетинговую деятельность, целевыми рынками в Росии прежде всего являются Петербург и Москва”. Она также выразила уверенность в том, что для российских клиентов “регион озера Сайма вполне может стать новой Исландией” благодаря чистоте природы и высокому уровню сервиса.
По оценке эксперта, данные специально проведенного среди россиян исследования показали: прежде всего в их сознании отдых в Финляндии ассоциируется с такими понятиями как озеро Сайма, сауна, коттедж, SPA, оздоровительный отдых, шопинг и местные деликатесы. “Кроме того, отвечающие акцентировали внимание на гостеприимстве, бережном отношении к окружающей среде и качестве отдыха”,. - констатировала Мирка Рахман.
/TOURBUS.RU
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