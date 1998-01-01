Российских туристов снова позвали на Сайму

Финские и российские профессионалы туризма обсудили развитие туризма в приграничных областях Суоми в преддверии летнего сезона

Деловая встреча, посвященная перспективам летнего отдыха в регионе озера Сайма, организованная в Петербурге по инициативе властей городов Лаппеенранта, Иматра, Савонлинна, Миккели и Варкаус, вызвал большой интерес с обеих сторон. По данным организаторов, с финской стороны в ее работе участвовали представители 30 туркомпаний региона озера Сайма, а с российской – около ста специалистов из компаний Петербурга.



Как сообщила Мирка Рахман, директор по маркетингу, туризму и связям с общественностью Лаппеенранты, популярность региона среди иностранных гостей растет: за последний год количество ночей, проведенных туристами, увеличилось в этом городе на 3%. Причем россияне здесь в явных лидерах, поскольку 65% ночей, проведенных иностранцами в Лаппеенранте, приходятся на их долю.

“По сравнению с прошлым годом, этот показатель вырос на 17%,. - с удовольствием отметила Мирка Рахман. - Для всех городов Южной Саймы, осуществляющих совместную маркетинговую деятельность, целевыми рынками в Росии прежде всего являются Петербург и Москва”. Она также выразила уверенность в том, что для российских клиентов “регион озера Сайма вполне может стать новой Исландией” благодаря чистоте природы и высокому уровню сервиса.





По оценке эксперта, данные специально проведенного среди россиян исследования показали: прежде всего в их сознании отдых в Финляндии ассоциируется с такими понятиями как озеро Сайма, сауна, коттедж, SPA, оздоровительный отдых, шопинг и местные деликатесы. “Кроме того, отвечающие акцентировали внимание на гостеприимстве, бережном отношении к окружающей среде и качестве отдыха”,. - констатировала Мирка Рахман.



При этом как она, так и заместитель директора Городского туристско-информационного бюро Петербурга Юлия Пилипчук отметили, что финский и российский регионы вполне могут сотрудничать как при организации взаимных турпотоков, так и в привлечении гостей извне. «Туристический коридор «Санкт-Петербург – Сайма», в рамках которого за одну поездку гости могут насладиться и безмятежным отдыхом на финской природе, и культурной жизнью Петербурга, вполнеможет быть востребован, например, туристами из Китая и других стран ЮВА, - считает Юлия Пилипчук. - Мы тоже готовы расширять сотрудничество в этом направлении”.



По оценке ряда представителей питерского турбизнеса, интерес россиян вызывает и открытие регулярных рейсов Ryanair между Лаппеенрантой и Миланом, а также запланированный на 15 мая старт полетов этого же перевозчика в Афины. “Для петербуржцев добраться до аэропорта Лаппенранты не составляет труда, а привлекательная стоимость билетов на эти рейсы нередко делает их более предпочительными, чем из Пулково, - считает менеджер компании “Путешествуем вместе” Дмитрий Зимин. - И если дня организованного туризма это не так интересно, для самостоятельных путешественников – более чем”.

/TOURBUS.RU