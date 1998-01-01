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Аэропорты Домодедово и Шереметьево не успеют запустить новые ВПП к ЧМ-2018/ Поезд Москва – Ницца будет курсировать по сокращенному маршруту/ Британский турист обнаружил на пляже Таиланда неизвестное науке существо

Аэропорты Домодедово и Шереметьево не успеют запустить новые ВПП к ЧМ-2018

Новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Шереметьево не успеют запустить к Чемпионату мира по футболу 2018 года, есть риск не успеть и с полосой в Домодедово, сообщает сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на доклад Росавиации.

Как уточняется, ВПП в Шереметьево и Домодедово строятся с 2011 и 2014 гг. соответственно и должны были быть сданы в 2017 и 2016 гг. Обе ВПП включены в программу подготовки к ЧМ-2018.

Самый дорогой объект программы – третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьево (ВПП-3) стоимостью в 55,7 млрд рублей. На выкуп у жителей земель под санитарно-защитную зону полосы потребуется еще 8,4 млрд рублей.

"На начало марта ВПП-3 была готова всего на 55%, готовность трех рулежных дорожек составляла от 39 до 90%, анализ ситуации говорит о невозможности завершить работы в сроки, установленные программой ЧМ-2018 (май)", — пишет газета.

Как указывается в материале, есть риск не успеть и со второй ВПП в Домодедово стоимостью 12,85 млрд рублей. У аэропорта есть две полосы, строящаяся заменит одну из работающих, которая станет рулежной дорожкой. ВПП-2 готова на 80%, но, по данным Росавиации, у подрядчика "Строительное управление – 1" нет средств на работу.

Как заключается в материале, аэропорты смогут принять гостей ЧМ без этих полос.

Поезд Москва – Ницца в апреле будет курсировать по сокращенному маршруту

Поезд N17/18 Москва — Ницца в апреле в связи с масштабными забастовками транспортников во Франции будет курсировать по сокращенному маршруту до станции Вентимилья (Италия), сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).

Речь идет о рейсах из российской столицы 5, 12 и 26 апреля и 8, 15 и 29 апреля — в обратном направлении. От станции Вентимилья до пункта назначения (Ниццы, Монако и Ментона) пассажиров будут доставлять бесплатные автобусы. Так же будет осуществляться подвоз к поезду.

"Ожидается уточненная информация от SNCF (Национальное общество французских железных дорог) о точном графике движения и порядке автобусного трансфера", — говорится в пресс-релизе.

Пассажиры, решившие отказаться от поездки в указанные даты, могут обратиться в кассы дальнего следования для возврата стоимости билетов от/до станций Ментон, Монако, Ницца без удержания обязательных в таких случаях дополнительных платежей и сервисных сборов, отмечает ФПК.

Британский турист обнаружил неизвестное науке существо на пляже Таиланда

Загадочный морской слизень, не похожий ни на одну из известных форм жизни, смутил британского туриста на пляже острова Ко Ланта в Таиланде, сообщает британский портал Mirror.

"Турист обнаружил на пляже розово-коричневого слизня длиной около 13 см и бросил его в море. Однако слизень попытался выбраться обратно на берег, держа мини-морду над водой, как будто пытаясь дышать. Существо не было похоже ни на одну из известных форм жизни", — говорится в публикации.

Как передает Mirror, в последнее время местные жители часто видели подобных слизней на берегу и никак не смогли их идентифицировать. "Некоторые думают, что это мутанты, вышедшие на берег с глубины, кто-то шутил, что это инопланетяне. В целом они кажутся людям безвредными и довольно милыми", — отмечает портал.

Ко Ланта – большой остров в провинции Краби на юге Таиланда, особенно популярен у туристов, занимающихся дайвингом.

/TOURBUS.RU