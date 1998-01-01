Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
05 апреля
Остров с лучшими в мире пляжами закрывается на полгода

Президент Филиппин Родриго Дутерте принял решение о закрытии острова Боракай с 26 апреля в связи с угрозой экологической катастрофы


Популярный у туристов филиппинский  остров Боракай закроют для туристов на шесть месяцев из-за экологических проблем, - сообщили сегодня британские СМИ.

Отметим, что белоснежные песчаные пляжи Боракая считаются одними из самых красивых на планете. В 2017 году пользователи портала о туризме Trip Advisor поставили остров на первое место в рейтинге лучших пляжных направлений.

 

Теперь же СМИ сообщают, что президент страны Родриго Дутерте принял решение о закрытии острова с 26 апреля из-за того, что он, по его словам, "превратился в выгребную яму".  Ранее г-н Дутерте осудил отели, рестораны и другие предприятия за то, что они спускают сточные воды прямо в море и пригрозил "закрыть остров надолго".

 

В прошлом году Боракай посетили почти 2 млн гостей, а  доходы острова от туризма превысили $1 млрд. "Туристический бизнес на острове представляют около 500 предприятий. Поскольку их работа будет нарушена, правительство окажет им финансовую помощь", — сообщает Би-Би-Си.

При этом число россиян, посетивших в прошлом году остров, оценивается лишь в 10-15 тыс. туристов.

 

Вместе с тем в минувшем месяце, когда о грядущей экологической катастрофе уже было известно, Боракай посетило 140,6 тыс. туристов, что почти соответствует показателям за март 2017 года, когда на остров прибыло 167,4 тыс. путешественников. При этом в январе-феврале Боракай посетило 376 тыс. туристов – на 32 тыс. больше, чем в те же месяцы годом ранее.

При этом местный портал Inquirer.net сообщал, что «ожидается, что в апреле количество посещений туристами острова Боракай снизится из-за участившейся отмены бронирований. В том числе речь идет о конференциях, семинарах и иных мероприятиях для бизнес-путешественников».

 

"Боракай на слуху у любителей пляжного отдыха, хотя это самый маленький из филиппинских островов, его площадь составляет всего 10 кв. км. Ему несложно найти альтернативу: туристам, у которых вылет запланирован после 26 апреля, туроператоры предлагают другие филиппинские острова – Себу, Бохол, Палаван.

Если клиента это категорически не устраивает, а поездка предполагает посещение только одного Боракая, ему полностью вернут стоимость тура", — рассказала пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

 

По ее словам, в Москве это направление активно продают лишь два-три туроператора, которые берут блоки мест, в частности, на Singapore Airlines.

"Если тур комбинированный, то есть с посещением нескольких островов, Боракай также предложат заменить на любое другое место отдыха в рамках поездки или вычтут посещение этого острова из стоимости тура. В целом информацию о закрытии Боракая туроператоры получили от партнеров только сегодня, поэтому работа с клиентами только началась", — добавила пресс-секретарь РСТ.

 

В то же время, как сообщает сегодня АТОР, согласно ряду экспертных оценок, закрытие этого направления может затронуть до трети всех российских туристов, посещающих Филиппины: остров является популярным направлением на Дальнем Востоке.

Так, генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов полагает, что  закрытие острова Боракай для туристов с 26 апреля и за запланированные ограничения для его инфраструктуры серьезно ударят прежде всего по российским туристам из Сибири и Дальнего Востока.

«Боракай особенно популярен у жителей российского Дальнего Востока, его любят  и стремящиеся за дешёвым пляжным отдыхом, и дайверы. В этих регионах он завоевал себе репутацию, схожую с Гоа у жителей Центральной России. Отдых на самом Боракае довольно дешев, а билет с Дальнего Востока может обойтись и в 350 долларов туда обратно, тебе более что  что туда в сезон летают чартеры из городов ДФО» - рассказывает Дмитрий Арутюнов. По его оценкам, ежегодно на Боракай могут прибывать до 10 тыс. туристов из дальневосточных и сибирских регионов.

«При этом курорты острова  и море на Боракае в последнее время действительно, грязноваты,  а инфраструктура большей частью рассчитана на дешёвый "тусовочный" сегмент, за исключением буквально пары отелей», - отмечает г-н Арутюнов. 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 