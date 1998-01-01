Новости Остров с лучшими в мире пляжами закрывается на полгода Президент Филиппин Родриго Дутерте принял решение о закрытии острова Боракай с 26 апреля в связи с угрозой экологической катастрофы

Популярный у туристов филиппинский остров Боракай закроют для туристов на шесть месяцев из-за экологических проблем, - сообщили сегодня британские СМИ. Отметим, что белоснежные песчаные пляжи Боракая считаются одними из самых красивых на планете. В 2017 году пользователи портала о туризме Trip Advisor поставили остров на первое место в рейтинге лучших пляжных направлений. Теперь же СМИ сообщают, что президент страны Родриго Дутерте принял решение о закрытии острова с 26 апреля из-за того, что он, по его словам, "превратился в выгребную яму". Ранее г-н Дутерте осудил отели, рестораны и другие предприятия за то, что они спускают сточные воды прямо в море и пригрозил "закрыть остров надолго". В прошлом году Боракай посетили почти 2 млн гостей, а доходы острова от туризма превысили $1 млрд. "Туристический бизнес на острове представляют около 500 предприятий. Поскольку их работа будет нарушена, правительство окажет им финансовую помощь", — сообщает Би-Би-Си. При этом число россиян, посетивших в прошлом году остров, оценивается лишь в 10-15 тыс. туристов. Вместе с тем в минувшем месяце, когда о грядущей экологической катастрофе уже было известно, Боракай посетило 140,6 тыс. туристов, что почти соответствует показателям за март 2017 года, когда на остров прибыло 167,4 тыс. путешественников. При этом в январе-феврале Боракай посетило 376 тыс. туристов – на 32 тыс. больше, чем в те же месяцы годом ранее. При этом местный портал Inquirer.net сообщал, что «ожидается, что в апреле количество посещений туристами острова Боракай снизится из-за участившейся отмены бронирований. В том числе речь идет о конференциях, семинарах и иных мероприятиях для бизнес-путешественников». "Боракай на слуху у любителей пляжного отдыха, хотя это самый маленький из филиппинских островов, его площадь составляет всего 10 кв. км. Ему несложно найти альтернативу: туристам, у которых вылет запланирован после 26 апреля, туроператоры предлагают другие филиппинские острова – Себу, Бохол, Палаван. Если клиента это категорически не устраивает, а поездка предполагает посещение только одного Боракая, ему полностью вернут стоимость тура", — рассказала пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, которую сегодня цитирует «Интерфакс». По ее словам, в Москве это направление активно продают лишь два-три туроператора, которые берут блоки мест, в частности, на Singapore Airlines. "Если тур комбинированный, то есть с посещением нескольких островов, Боракай также предложат заменить на любое другое место отдыха в рамках поездки или вычтут посещение этого острова из стоимости тура. В целом информацию о закрытии Боракая туроператоры получили от партнеров только сегодня, поэтому работа с клиентами только началась", — добавила пресс-секретарь РСТ. В то же время, как сообщает сегодня АТОР, согласно ряду экспертных оценок, закрытие этого направления может затронуть до трети всех российских туристов, посещающих Филиппины: остров является популярным направлением на Дальнем Востоке. Так, генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов полагает, что закрытие острова Боракай для туристов с 26 апреля и за запланированные ограничения для его инфраструктуры серьезно ударят прежде всего по российским туристам из Сибири и Дальнего Востока. «Боракай особенно популярен у жителей российского Дальнего Востока, его любят и стремящиеся за дешёвым пляжным отдыхом, и дайверы. В этих регионах он завоевал себе репутацию, схожую с Гоа у жителей Центральной России. Отдых на самом Боракае довольно дешев, а билет с Дальнего Востока может обойтись и в 350 долларов туда обратно, тебе более что что туда в сезон летают чартеры из городов ДФО» - рассказывает Дмитрий Арутюнов. По его оценкам, ежегодно на Боракай могут прибывать до 10 тыс. туристов из дальневосточных и сибирских регионов. «При этом курорты острова и море на Боракае в последнее время действительно, грязноваты, а инфраструктура большей частью рассчитана на дешёвый "тусовочный" сегмент, за исключением буквально пары отелей», - отмечает г-н Арутюнов.

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