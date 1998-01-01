Новости Госдума приняла Закон о невозвратных железнодорожных билетах Наши эксперты комментируют, следует ли ожидать снижения стоимости ж/д билетов и окажет ли новый тариф влияние на туррынок

В минувший вторник Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном, чтении законопроект, которым предусматривается введение невозвратных билетов на поезда дальнего следования. Новый федеральный закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Как сообщают СМИ, законом предлагается установить, что физические лица смогут покупать билеты в поезда дальнего следования по тарифам, предусматривающим условие получения обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного билета, но также могут быть тарифы, не предусматривающие такого условия. Закон устанавливает, что возврат причитающихся сумм за неиспользованные невозвратные билеты осуществляется только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи или ребенка, смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденного соответствующими документами. Это также возможно в случае отмены отправления поезда, или задержки отправления поезда, либо непредоставления пассажиру места, указанного в таком билете, говорится в законе. На перевозчика или уполномоченного им лица возлагается обязанность до заключения договора перевозки пассажира убедиться в том, что пассажир проинформирован о возможности приобретения невозвратного билета либо по тарифу, не предусматривающему такого условия. Ряд экспертов ожидают от принятия нового закона положительного для туристических перевозок эффекта. Так, Андрей Рябов, специалист по связям с общественностью отдела маркетинга и рекламы национального туроператора «АЛЕАН», в беседе с нами отметил, что «появление на рынке железнодорожных билетов по невозвратным тарифам можно только приветствовать. Снижение стоимости билетов повысит доступность туров для путешественников из самых разных российских регионов. Особенно это касается жителей населенных пунктов, удаленных от аэропортов. Вполне логично, что снижение стоимости железнодорожного сообщения, приведет к удешевлению всего тура, вопрос в том – насколько. Тем не менее, очевидно, что новый тариф станет весьма популярным у российских туристов, которые, как правило, планируют свои путешествия заранее и обычно не склонны отменять их в последний момент». «Невозвратные билеты будут дополнительно стимулировать туристов делать свой выбор осознанно, уменьшая количество отказов в последнюю минуту, а это будет означать и снижение нагрузки на туроператоров. Однако говорить о том, как повлияют невозвратные билеты на российский турбизнес в количественном плане, пока преждевременно. Все будет зависеть от доли этих билетов на рынке и их стоимости по сравнению с существующими тарифами», - заключил эксперт. Схожее мнение высказывает и советник главы Ростуризма и руководитель компании «Випсервис» Дмитрий Горин, которого цитирует АТОР: «С невозвратными билетами уже успешно работает авиатранспорт. Такие тарифы позволяют приобрести билеты на 20-30% дешевле обычной стоимости. С учетом роста пассажирских перевозок по железной дороге (а только в первом квартале это увеличение, несмотря на низкий сезон, составило 14%), а также с учетом глубины продаж железнодорожных билетов до 90 дней, в плюсе от бюджетных тарифов будут и самостоятельные туристы и туроператоры. Учитывая динамическое ценообразование, сезонные и другие скидки, тарифы на проезд по железной дороге вполне конкурентоспособны» В то же время Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», опасается, что «вначале цены действительно будут снижены, а затем быстро вернутся на прежний уровень. То есть ничего не изменится». Отметим также, что, как сообщили нам в онлайн-сервисе UGC.Travel, на предстоящие майские праздники лидерами рейтинга по внутреннему ж/д сообщению стали Москва и Санкт-Петербург. На третьей строчке расположился Нижний Новгород, а следом — Екатеринбург. Самый большой «рывок» списке бронирований ж/д билетов по сравнению с прошлым годом совершил Ростов-на-Дону, который занял в рейтинге пятую позицию. Самым востребованным зарубежным направлением на майские праздники стал Хельсинки. Туда забронировано около 30% всех билетов на поезд в международном сообщении. Чтобы добраться до столицы Финляндии железными дорогами, россияне готовы потратить в среднем 7 756 рублей. Вторым по популярности зарубежным городом стал Минск со средним чеком в 5 098 рублей, затем Таллин — 7 250 и Киев — 6 810 рублей. /TOURBUS.RU

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