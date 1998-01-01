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«Роза Хутор» обещает этим летом «Горы развлечений» и «Горы здоровья»

Наш портал узнал о многочисленных новинках, которые подготовил к новому летнему сезону самый популярный горный курорт страны

В официальном онлайн-магазине «Роза Хутор» стартовали продажи прогулочных билетов и пакетных предложений на лето-2018, - сообщили нам в пресс-службе компании.

Уже сегодня туристы могут, в честности, забронировать пользующиеся особым спросом пакетные туры «Горы развлечений». Программа включает в себя проживание в одном из отелей курорта, питание по системе работы отеля, а также активный отдых в горах – трекинг, велосипедные и конные прогулки, маршруты в веревочном парке приключений, посещение самой высокой обзорной площадки Сочи и многое другое.

По сути, это полноценная программа летнего отдыха на «Роза Хутор», которую можно сравнить с системой all inclusive, где помимо проживания в программу включено максимальное количество развлечений на каждый день. Пакет «Горы развлечений» рассчитан на 2-7 дней, а недельный тур обойдется гостям в сумму от 11 тыс. рублей на человека.

«Также несколько позднее для бронирования будет доступна оздоровительная программа «Горы здоровья» на базе санатория Rosa Springs и комбинированные туры «Горы+море», включающие в себя три ночи проживания в одном из отелей на побережье и четыре ночи в одном из отелей курорта «Роза Хутор», - добавляет директор по маркетингу и продажам «Роза Хутор» Ольга Филипенкова.

Для тех же, кто приедет на «Роза Хутор» на один день, подготовлена специальная комплексная программа однодневного отдыха «Активный день».

Появятся и новые пешеходные маршруты в горах. В частности, гости смогут отправиться в однодневные походы продолжительностью от 2,5 до 12 часов, с посещением парка водопадов «Менделиха», вершины Каменный столб и других природных объектов.

Летом курорт вновь предлагает совместить активный отдых в горах и пляжный отдых на море: для всех гостей отелей «Роза Хутор» будет организован бесплатный трансфер на собственный пляж курорта на Черном море. В этом году на пляже «Роза Хутор» заработают детские водные аттракционы, дайвинг-центр и сапсерфинг.

Увеличится и количество активных развлечений в горах для всей семьи. Так, на «Роза Хутор» откроется семейный «Йети Парк» с высокогорным веревочным парком, кафе и даже аттракционом-прииском «Сокровища Йети».

Начнет работу и Детская горная академия, где маленькие гости курорта смогут пройти «Курс юного туриста», освоить массу практических навыков для выживания в лесу и окунуться в настоящую романтику гор, напевая песни под гитару у вечернего костра.

Кроме того, на курорте откроется интерактивный Историко-археологический музей, который раскроет богатое культурное наследие кавказских гор и территории, на которой расположен горный курорт «Роза Хутор».

Для любителей фитнеса и спорта, желающих поддержать свою физическую форму и укрепить здоровье, бесплатно будут доступны: функциональные тренировки с профессиональными фитнес-тренерами, занятия бегом в Аdidas Run club, уличные спортивные площадки и трекинг-маршруты для самостоятельного прохождения.

Напомним, что "Роза Хутор" – самый крупный горнолыжный курорт России, построенный к Олимпиаде в Сочи 2014 года. На курорте имеется более 100 км лыжных трасс, 28 подъемников, 431 снежная пушка, 3 тыс. гостиничных номеров и апартаментов.

За прошлый зимний сезон курорт посетили 800 тыс. человек, за лето 2017 года – 900 тыс.

/TOURBUS.RU