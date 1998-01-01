Новости Посольство РФ предупредило о «дискриминации» россиян в британских школах Туроператоры обсуждают, сказался ли нынешний российско-британский кризис на популярности английских образовательных программ

Российское посольство в Великобритании предупредило родителей, планирующих летом отправить детей в летние школы или на языковые курсы в Великобританию, что им рекомендуется «тщательно взвесить необходимость таких поездок». «Речь фактически идет о призывах к дискриминационному подходу в отношении учебы российских детей в местных школах», говорится в заявлении диппредставительства. Напомним что ранее российский МИД, Ростуризм и посольство предупреждали, что не исключают «повышенного внимания британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда/выезда на территории Великобритании». Кроме того, в преддверии сегодняшнего футбольного матча в Лондоне между в между командами «ЦСКА» и «Арсенал» посольство призвало наших болельщиков «при посещении Соединенного Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах». Между тем, генеральный директор компании Travelmart, Иван Самошин в разговоре с нами заявил: «Конечно, после подобных дипломатических разногласий всегда растет обеспокоенность среди клиентов, но она быстро спадает с появлением новых информационных поводов. Мы работаем в штатном режиме и тесно общаемся с британскими учебными заведениями, которые выражают готовность принимать российских студентов и прикладывают все усилия, чтобы наши студенты получили качественное образование в безопасной атмосфере взаимоуважения. Мы также отслеживаем все заявления посольства Великобритании, которое официально подтвердило, что процедура подачи и рассмотрения виз для граждан РФ остается неизменной. Если сомнения остаются, мы предлагаем альтернативные направления: Ирландию, Мальту и другие страны». Анастасия Тимошенко, директор FIT-отдела компании Karlson Tourism в беседе сообщила: «Великобритания – не основное наше образовательное направление. У нас большим спросом пользуются образовательные туры в Швейцарию и Германию. Но, если говорить об Англии, то никто из наших клиентов с вопросами или аннулированиями не обращался. Спада на образовательные программы у нас нет. Состоятельные люди стараются отправлять своих детей обучаться за границу всегда» В свою очередь Елена Афанасьева, сотрудник отдела рекламы PR компании PAC Group сообщила нашему порталу: «Образовательные туры в Великобританию dctulf бронируются заранее, учитывая специфику этого турпродукта. Так что пока мы не наблюдаем снижения спроса». В свою очередь директор компании «Мир образования», глава Ассоциации российских консультантов по образованию (АРКО) Юлия Суматохина, которую цитирует РСТ, отмечает, что многие родители обеспокоены развитием дипломатического скандала с Великобританией и опасаются, что это может помешать обучению детей: «Но только некоторые звонят буквально в панике, требуют от нас гарантий в получении визы и т.д., а в основном реакция более спокойная. По нашей компании отказов нет, но некоторые коллеги пишут, что кто-то уже ведет разговоры об аннуляции или замене страны». Отказов нет и в компании «Инсайт-Лингва». По словам директора Елены Соломоновой, хотя вопросы от взволнованных родителей периодически поступают в течение последнего месяца. «У нас сейчас по разным городам Великобритании путешествуют четыре группы школьников, они замечательно проводят время, учатся, никаких жалоб, – заверила г-жа Соломонова. – Партнеры нас поддерживают, получаем письма от учебных заведений с искренними заверениями, что нашим студентам везде рады». /TOURBUS.RU

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