Новости Туристическая полиция выходит на улицы российских городов Эксперты обсуждают, каков будет эффект от появления в городах-участниках ЧМ-2018 спецподразделений туристической полиции

Опубликованное на днях на сайте МВД распоряжение министра внутренних дел России Владимира Колокольцева предусматривает создание в территориальных органах МВД Петербурга, Сочи и Казани специализированных подразделений, а в иных городах ЧМ-2018 — специализированных групп туристической полиции. При этом оцениваемая в целом положительно информация у представителей сферы туризма вызывает немало вопросов, связанных с направленностью деятельности новых полицейских подразделений. «Не сомневаюсь, что на период ЧМ-2018 полиция сможет обеспечить максимальную безопасность болельщиков: для этого будут мобилизованы все силы, - считает директор по развитию питерского туроператора «Прогулки» Павел Киселев. - Создание же туристической полиции не подразумевает увеличения штата полицейских, а только их перераспределение. Здесь идея в том, чтобы полицейские, которые могут контактировать с болельщиками, умели говорить на иностранном языке. Безусловно, турполиция положительно влияет на престиж города, безопасность туристов и, как следствие, на нашу работу. Остаётся надеется, что в Петербурге туристическая полиция, как в Москве, будет существовать на постоянной основе». Андрей Рябов, специалист по связям с общественностью компании «АЛЕАН» в свою очередь в беседе с нами отметил: «Как известно, туристическая полиция работает в Москве с 2014 года и определенная практика в этой сфере уже наработана. Два главных отличия турполицейских от прочих стражей правопорядка – знание иностранных языков и спецсподготовка по оказанию туристам информационных услуг. Безусловно, два этих навыка будут остро востребованы во всех регионах проведения матчей ЧМ-2018. Не стоит забывать, что болельщики сами по себя люди довольно экспрессивные. Именно поэтому основной задачей турполицейских станет предотвращение и нейтрализация любых конфликтных ситуаций с участием болельщиков – на стадионах, в гостиницах, аэропортах и в других общественных местах. В конечном итоге, учитывая высокую значимость ЧМ-2018 для международного имиджа России – задачей туристической полиции станет поддержание и защита репутации нашей страны на мировой арене». В свою очередь, председатель правления «Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга» Светлана Иванова уверена, что «присутствие сотрудников полиции на улицах уже не позволяет преступникам свободно действовать, и если в туристической полиции будут люди, владеющие иностранными языками, туристам будет к кому обратиться за помощью, а процесс «оформления» может стать быстрее». При этом она честно признается, что «в реальной жизни большинство коллег чуда не ждет». В частности, гид-переводчик Ирина Лисицына говорит, что «если туристическая полиция с таким же «успехом» будет бороться с карманниками, как уже существующие органы правопорядка, хотелось бы посоветовать потратить государственные деньги иначе». «В туризме много других проблем и финансы могли бы быть эффективно использованы на иные цели», - считает она. Что касается других оценок новинки, в рамках которой в составе уже действующих подразделений и штата должны появиться специализированные на помощи туристам группы полицейских, то они колеблются от «мертворожденное дитя» до «сможет существенно исправить ситуацию в сфере защиты интересов гостей». Напомним, что, согласно решению главы МВД, туристическая полиция в городах ЧМ-2018 должна появиться до 5 мая. И понять, чем в принципе отличаются такие полицейские от иных сотрудников службы помощи туристам, удастся уже совсем скоро. /TOURBUS.RU

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