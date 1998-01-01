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Кафе в аэропортах Москвы готовы снизить цены на 25-30%/ "Руслайн" возобновит летом рейсы из Петербурга в Вильнюс/ Российская туристка напала на женщину-полицейского в Дубае

Кафе в аэропортах Москвы готовы снизить цены на 25-30%

Собственники ресторанных сетей Burger King и "Му-Му" выразили готовность снизить цены в своих ресторанах на территории аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский, сообщил заместитель руководителя Московского областного управления ФАС России Дмитрий Стрельников, - информирует «Интерфакс».

Он пояснил, что цены предлагается снизить до уровня, установленного в ресторанах сети на территории Москвы и Московской области.

По его словам, расследование в отношении двух компаний по поводу завышения цен в аэропортах столицы завершено, им выдано предписание об устранении нарушений.

Дмитрий Стрельников добавил, что снижение цен может составить 25-30%. "Я думаю, что уже к концу апреля должны обновиться ценники на данные продукты", — отметил чиновник.

Он также сообщил, что расследование в отношении владельца сети кофеен "Шоколадница" – ООО "Галерея-Алекс" – по поводу установления монопольно высоких цен в ряде аэропортов Московского авиационного узла пока не завершено, однако компания выразила готовность пересмотреть стоимость ряда позиций своего меню.

"Руслайн" возобновит летом рейсы из Петербурга в Вильнюс

Авиакомпания "Руслайн" возобновит с 1 июня полеты из Санкт-Петербурга в Вильнюс, сообщает пресс-служба компании.

Рейсы в столицу Литвы будут осуществляться с частотой три раза в неделю. Время в пути составит 1 час 20 минут. Полеты будут осуществляться на Bombardier CRJ-100/200.

В прошлом году авиакомпания выполняла рейсы в Вильнюс в летней навигации.

Российская туристка напала на женщину-полицейского в Дубае

В Дубае российская туристка покусала и ударила местную женщину-полицейского, сообщает издание Gulf News. Инцидент произошел в феврале этого года, но известно о нем стало только сейчас.

"24-летняя россиянка, находясь в сильном алкогольном опьянении, затеяла драку с другой пьяной женщиной напротив отеля в Дубае. Женщина-полицейский, прибывшая на вызов, попыталась надеть на туристку наручники, но она ударила ее в лицо и укусила. После того, как россиянку при помощи других офицеров поместили в полицейскую машину, она разбила окно и ударила головой в стекло", — говорится в публикации.

В минувший вторник суд Дубая рассмотрел дело россиянки. Как отмечает издание, она признала вину в избиении полицейского и повреждении полицейской машины и извинилась, заявив, что не контролировала свои действия из-за сильного опьянения.

Решение по ее делу будет принято 29 апреля.

/TOURBUS.RU