Новости Второй международный конгресс «Россия вдохновляет» прошел в Ростове-на-Дону Ведущие эксперты туротрасли обсудили актуальные вопросы развития внутреннего и въездного туризма, а также рассмотрели мировые тренды продвижения территорий

Ведущие эксперты туристической отрасли из разных регионов России и зарубежья обсудили актуальные вопросы развития внутреннего и въездного туризма, а также рассмотрели мировые тренды продвижения территорий и дестинаций в контексте задач, стоящих перед Ростовской областью. Коммуникационной площадкой для профессионалов выступил II Международный туристический конгресс «Россия вдохновляет», который прошёл в Ростове-на-Дону 30-31 марта 2018 г. Международный туристический конгресс «Россия вдохновляет» – первое в России деловое событие, посвященное территориальному маркетингу и одно из крупнейших событий индустрии встреч и туристической отрасли Юга России. Главная тема конгресса 2018 – маркетинг городов. В течение двух дней в работе конгресса приняли участие более 300 специалистов, с докладами выступили более 30 спикеров и обсудили 50 актуальных тем. В диалоге с коллегами из Ростовской области приняли участие ведущие эксперты территориального маркетинга и туризма из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Ярославской, Воронежской, Липецкой областей, Краснодарского края, других регионов, а также представители посольства Венгрии в России. «Очень правильно, что была задана определенная тематика, а не «давайте соберемся и будем говорить». Все мероприятия конгресса были привязаны к теме маркетинга территорий и их продвижению, была четкая дифференциация, выбрана целевая ниша, целевая аудитория. Это очень грамотно, потому что нельзя за два дня проговорить обо всех проблемах туристической отрасли. И более того, говорили не о проблемах: в течение двух дней мы увидели и обсуждали готовые решения. Нам удалось услышать Казань, Башкирию, Липецк, Ростовскую область – свежие проекты, которые только запущены. Я понимаю, что они будут еще дорабатываться, но главное, что процесс идет, и мы из первых уст узнали об этом. Это даст возможность другим регионам учиться на чужом опыте и не допускать ошибок», - заявил Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС Region PR, основатель федеральных туристических премий Russian Event Awards, «Маршрут года», «Туристический сувенир» и «МедиаТур» (Воронеж). Стратегическая сессия конгресса была посвящена мировым travel-трендам, вопросам продвижения и развития территорий в условиях конкурентной борьбы за резидента, туриста, инвестиции. «Мировой тренд - туризм по интересам, элемент «хоббиномики». Сегодня туристу нужен конкретный повод, а лучше — несколько, для того, чтобы инвестировать в территорию самый ценный ресурс - время. Маржинальность туротрасли - следствие. Ростовская область следует тренду нишевого туризма - важно найти баланс грамотного сочетания этих ниш. На конгрессе мы стремились выявить точки роста каждого направления, органичного экономике региона», - рассказала Наталия Белякова, консультант по маркетингу территорий и дестинаций, партнёр Institute of Place Management из Санкт-Петербурга. На площадке II Международного туристического конгресса «Россия вдохновляет» ассоциация «Национальное конгресс-бюро» организовала стратегическую форсайт-сессию «Регионы vs столицы: борьба за делового туриста». Делегация АНКБ в рамках роуд-шоу приняла участие в информационном туре, где были продемонстрированы возможности инфраструктуры Донского региона для проведения деловых мероприятий. По итогам визита в Ростов-на-Дону запланированы разработка дорожной карты и программы стратегического сотрудничества между ассоциацией и правительством Ростовской области, которая позволит региону занять достойное место среди наиболее привлекательных дестинаций для международных деловых событий. «Ростов-на-Дону – один из крупнейших регионов Юга России, который готов к приему международных мероприятий. Это понимаешь сразу по прибытии в новый аэропорт «Платов». Уже в июне 2018 года в Ростове-на-Дону состоятся матчи чемпионата мира по футболу, город готовится к приему игроков команд и болельщиков из Бразилии, Кореи, Мексики, Швейцарии, Уругвая, Хорватии и других стран. В регионе ежегодно проходят выставки и деловые мероприятия. Проведение в Ростове-на-Дону роуд-шоу Национального конгресс-бюро показало, что представители органов власти, профессионалы индустрии встреч и поставщики услуг заинтересованы во всестороннем сотрудничестве. Участники встреч ознакомились с возможностями деловых пространств, лучших гостиниц и выставочных площадок города. Основное преимущество региона – развитая конгрессная инфраструктура, представляющая широкие возможности для проведения мероприятий различного формата», - прокомментировал Алексей Калачёв, директор ассоциации «Национальное конгресс бюро». Тема развития делового туризма в Донском регионе была затронута и на других площадках конгресса. Эксперты оценили возможности Ростова-на-Дону в борьбе за бизнес-туриста, дали рекомендации для запуска целевой системной работы с MICE-операторами. В ходе эмоциональных обсуждений на круглом столе «Особенности турпродукта для делового туриста» эксперты сформулировали свои ответы на главный вопрос: как из сегодняшнего участника делового мероприятия получить завтрашнего туриста? Ростов-на-Дону является крупным деловым центром – деловой столицей Юга России. Большинство людей приезжает в регион именно с деловыми целями, а человек, посещающий регион по делу, – это потенциальный возвратный «турист». И задача представителей индустрии гостеприимства как минимум предоставить самую полную информацию о туристических возможностях региона, а как максимум – сделать пребывание гостя настолько комфортным и запоминающимся, чтобы в следующий раз он обязательно вернулся уже с семьей, друзьями для отдыха. «Как и у всех регионов, получивших толчок в развитии после проведения крупных мероприятий, у Ростова-на-Дону возможности сейчас колоссальные. Городу «достался» Чемпионат мира по футболу. Обновлена инфраструктура, построены новые объекты, старые привели в порядок. Даже если не все ожидания от самого события будут выполнены, имеет место так называемый «отложенный» эффект – всплеск интереса к региону после, и к этому нужно быть готовыми», - подытожила модератор круглого стола «Особенности турпродукта для делового туриста» Наталья Евневич, директор ГК «Конкорд». Одним из главных драйверов развития туризма в регионе, по мнению экспертов, является гастротуризм. Этому был посвящен круглый стол «Мифы и легенды локальных кухонь, или Гастробренды территорий». «Ростовская область - это промежуточное звено, хаб, через который соседние регионы «прокачивают» большое количество продуктов. Потенциал в том, чтобы выращивать продукты, из которых будут создаваться гастрономические блюда, здесь, на Дону, перестать быть исключительно транзитной зоной. Это точка роста», - высказал свою точку зрения Вадим Калинич, известный ресторатор и директор ресторанной группы «Есть и Пить» из Ростова-на-Дону. В открытом для дискуссий формате эксперты и гости конгресса рассказали о факторах, влияющих на развитие автомобильного туризма в России, в числе которых – наличие придорожной инфраструктуры и возможности привлечения транзитных туристов в регион. Активно обсуждался вопрос строительства авто-кемпингов в Ростовской области с разбором конкретных локаций в привязке к местам проведения масштабных, туристско-привлекательных событий и фестивалей. «Трафик трассы М4 ДОН в курортный сезон достигает 90 тысяч автомобилей в сутки – это всё наши потенциальные туристы. Мы просто обязаны работать над продвижением так, чтобы они заранее планировали остановку в Ростове, для того чтобы отдохнуть, получить гастрономические впечатления и окунуться в атмосферу вольного Дона», - подчеркнул заместитель министра экономического развития Ростовской области Евгений Мамичев. В рамках конгресса работала образовательная площадка. Впервые в Ростове-на-Дону состоялся мастер-класс на тему юридического маркетинга в работе с турбрендами и брендами территорий. Ведущий практикующий специалист в области коммерческого права и интеллектуальной собственности Виктор Пастернак (Санкт-Петербург) поделился с участниками тонкостями в «упаковке» турпродуктов и территориальных турбрендов на разных этапах – начиная с идеи и заканчивая патентованием и встраиванием в маркетинговую цепочку продаж. Он показал примеры экспертизы логотипов на разборе кейса «Туристический бренд России». Юридический маркетинг – это реальный инструмент, грамотное использование которого позволит избежать многих ошибок и защитить свой бизнес от потенциальных рисков, - отметил эксперт. Также, в рамках образовательной площадки конгресса, была презентована мастерская сторителлинга как инструмента продвижения территорий. Блистательная Валерия Байкеева, эксперт в области PR, сценарист, преподаватель школы А. Митты и бренд-амбассадор Ростовской области убедила профессионалов туриндустрии и маркетинга всерьез взглянуть на процессы рождения легенд и «продающих» территорию историй. Конгресс прошел в рамках XXI Международного фестиваля «Мир без границ». Также в эти дни состоялось расширенное заседание Межведомственного координационного совета по туризму Ростовской области, на котором работала экспертная площадка «Россия вдохновляет». Темой для обсуждения стал турбренд Ростовской области. На итоговом заседании экспертного совета конгресса была выработана резолюция с основными направлениями развития проекта «Россия вдохновляет» в 2018-2020 гг. Принято решение объявить о старте приема заявок на второй конкурс фильмов о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет!» и проводить финал в формате кинофестиваля с масштабной деловой и образовательной программой. Фестиваль фильмов о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет!» пройдет в Ростове-на-Дону с 22 по 24 августа 2018 г. Организаторами II Международного туристического конгресса «Россия вдохновляет» выступил Южный региональный производственно-продюсерский центр (Международный фестиваль мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS) и Фонд развития общественных связей «Region PR» (проводит премии Russian Event Awards, «Маршрут года», «Туристический сувенир», «МедиаТур» и др.) при поддержке Министерства экономического развития Ростовской области. /TOURBUS.RU



