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04 апреля
Город на Неве примет в этом году 600 тысяч круизных туристов
Пока что Петербург остается в основном лишь транзитной точкой балтийских круизов
«Планируется, что в этом году пассажиропоток увеличится на 7% и составит 600 тыс. человек, - заявил генеральный директор питерского порта «Морской фасад» Вадим Каширин, говоря о перспективах морской навигации этого года. - В соответствии с уже сформированным расписанием ожидается 269 круизных судозаходов, первым из которых станет визит в Петербург лайнера Viking Sea норвежской компании Viking Ocean Cruises, который состоится 27 апреля» - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.
«Морской фасад» 35 раз за прошлый сезон достигал максимальной загрузки (ею считается одновременный заход в порт пяти-семи судов) и принял девять ранее никогда в нем не бывавших, включая самое крупное из когда-либо заходивших в Петербург MSC Fantasia, на котором сразу же прибывает до 4 тыс. пассажиров.
По словам Вадима Каширина, в 2018 году в порт Петербурга зайдут восемь новых судов, которые не были в порту ранее. Среди них ожидается и визит одного из самых современных кораблей в мире компании Viking, длина которого достигает 333 метров.
Кроме того, по результатам этого года будет достигнута максимальная расчетная пропускная способность – 18 тыс. пассажиров в день.
К концу года планируется начать и масштабную работу по реконструкции пункта пропуска через государственную границу (ее завершение запланировано на конец 2019-го), благодаря чему «Морской фасад» на регулярной основе станет осуществлять прием паромных судов с накатными грузами.
Что касается продолжительности морской круизной навигации, она становится все более длинной: в 2018-м она завершится только 17 октября, когда в Петербург зайдет лайнер AIDAbella под итальянским флагом.
«Морской круизный туризм был и остается одним из самых важных для Петербурга источников привлечения зарубежных гостей, - подчеркивает заместитель председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия. – Причем это направление генерирует значительный объем туристов из стран, с которыми у России сейчас отношения не слишком хороши. В частности, рост количества иностранных туристов на 24% в прошлом году во многом обусловлен как раз увеличением объемов приема круизеров».
Правда, как порт старта или завершения круиза Петербург пока выглядит слабо: по данным статистики, в течение всего 2017 года начали круиз в Северной столице России только 6480 человек, а 6801 – завершил его. И именно увеличение объемов посадки, а также постепенное превращение порта Петербурга из транзитного и конечный пункт круиза становится задачей ближайшего будущего.
/TOURBUS.RU
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