Новости Въезд по внутренним паспортам подогрел интерес к Армении Эксперты обсуждают причины заметного роста спроса на армянском направлении

Согласно последним данным, в минувшем году Армению посетило более двух млн туристов. При этом около полумиллиона из этого числа составили россияне, что на 30% больше, чем в 2016 году. Заметим, что ранее в ходе своего интервью «Российской Газете» уходящий на днях в отставку президент Армении Серж Саргсян отмечал: «Росту числа российских туристов также способствовало принятое год назад решение правительства Армении о въезде граждан России по внутренним паспортам. Туроператорам достаточно просто работать с продуктом, они понимают, как его реализовывать и самое важное, есть, что предложить туристам: богатое историческое наследие, природные красоты, уникальные кулинарные традиции и прекрасные вина. Безусловным плюсом является то, что Армения – спокойная страна с низкой криминогенной обстановкой. Кроме того, на протяжении многих лет Армению и Россию связывали теплые дружеские отношения, это тоже одна из причин успеха направления. «Ввиду своего уникального цивилизационного притяжения Армения стала местом паломничества для людей со всех уголков мира. Поэтому наблюдается устойчивая тенденция роста туристических поездок в Армению. Такие туристические направления, как горнолыжный курорт Цахкадзор, озеро Севан, лечебно-оздоровительный курорт Джермук, монастырский комплекс Татев, а также другие достопримечательности и памятники историко-культурного наследия нашей страны, уже давно завоевали внимание россиян» - дробавил президент Армении. Как отметили в беседе с нами в компании ICS Travel Group, «Армения пользуется популярностью, но бурного всплеска интереса мы не наблюдаем. Причина, скорее всего, в том, что после упрощения визового режима в страну можно поехать по российскому паспорту, и многие туристы ушли в самостоятельные бронирования. Как правило, туры в Армению – last minute, поэтому случаются овербукинги., особенно во время праздников, фестивалей. При этом это безопасная, интересная страна, нет проблем с авиаперевозкой – достаточное количество ежедневных рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Наша компания предлагает пакетные туры в Армению, в том числе экскурсионные. Это могут быть программы выходного дня от 4 дней или же более длительные от 8-9 дней. Высокий сезон – осень и февраль-март, а вот лето уже не пользуется широким спросом из-за жаркой погоды». В свою очередь Виген Ахвердян, генеральный директор туркомпании «Travel-Armenia» в разговоре с нашим корреспондентом отметил: «Сейчас Армения - на пике популярности. Хотя сезон только начался, уже ясно, что запросов поступает раза в три больше, чем за аналогичный период 2017 года. Безусловно, свою роль здесь сыграло то, что теперь страну можно посетить по внутреннему российскому паспорту. Армения многогранна и универсальна; в эту страну можно организовывать обычные туристические туры, а можно сделать корпоративные выезды. Рынок начинает понимать эту гибкость, отсюда и повышенный интерес, и рост популярности. Наша компания предлагает широкий выбор экскурсионных, эно-гастро и фото-туры, активный туризм, семейные предложения и многое другое. Средняя продолжительность поездки - от 3 до 10 дней». /TOURBUS.RU Продолжается обучающий онлайн-проект, посвященный туристическим возможностям Армении Помочь российским туроператорам и турагентам поближе познакомиться с самыми значимыми достопримечательностями страны призван новый образовательный проект «10 travel-хитов Армении, которые нельзя пропустить». Он разработан Издательским домом «Турбизнес» в соответствии с Программой развития Организации Объединенных Наций в рамках проекта «Развитие интегрированного сельского туризма», который финансирует Россия. В учебный материал включено описание десяти самых интересных мест в стране: без их посещения нельзя сказать: «Я был в Армении». Для закрепления знаний предлагаем поучаствовать в небольшой викторине, ответить на интересные вопросы и узнать, насколько хорошо теперь вам знакома Армения. Переходите по ссылке и начитайте обучение! Желаем успеха!

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