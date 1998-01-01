OneTwoTrip рассказал, какие авиабилеты подорожают, а какие подешевеют, и почему

В конце минувшей недели в офисе компании OneTwoTrip состоялась пресс-конференция на тему: «Тренды рынка авиаперевозок - что уже произошло и что ждёт до конца года». С обзором существующих и ожидаемых тенденций перед представителями СМИ выступил PR-директор компании OneTwoTrip Артур Большаков.

Как отметил спикер, главный интерес потенциального клиента связан, разумеется, с ценами на билеты. Цифры вроде бы говорят о постоянном снижении цен на авиаперевозки в течение последних 2-3 лет. Например, в 2016 году (по сравнению с 2015-м) средняя цена на авиаперелёт по России снизилась на 10% и составила 10 907 руб. (туда и обратно), в 2017-м по сравнению с предыдущим годом — на 5% (10 369 руб.). Однако, по существующим прогнозам, в нынешнем году рост цен на 6-10% потери предыдущих лет скомпенсирует, и потолок цен, естественно, придётся на высокий сезон. Причём чем позже будут приобретаться билеты, тем выше будет цена.

По прогнозам спикера, в нынешнем году средняя цена авиабилета по России вырастет приблизительно до 11 тыс. руб. (+6-10% к уровню 2017 г.), в ближнее зарубежье — до 15 тыс. руб. (+5-7%), в дальнее — до 28 тыс. руб. (+5%). То есть даже в лучшем случае цены вернутся к уровню 2016 г.

В высокий же сезон (июль) средняя цена авиабилета по России составит 17 970 руб (+9% к уровню 2017 г.). - с учётом очень ранних продаж на Дальнем Востоке и на Камчатке, за границу — 22 183 руб. (+ 17%).

Особенно вырастут цены на полёты в Салоники, Прагу и Рим (до + 33%) и Лондон (+17%), снизятся же цены только на некоторых российских направлениях (Ростов-на-Дону и Краснодар до - 20%, т.е. около 15 тыс. руб.). Правда, какое влияние окажут на цены перевозки, связанные с чемпионатом мира по футболу, точно предсказать пока трудно. Пока же в связи с ним доля перелётов в целом по России выросла с 32% до 40%, в Москву — с 22% до 32%.

Очень полезно при этом вспомнить официальные данные по снижению реальных доходов населения: - 4% в 2015 году, -5,8% - в 2016-м и ещё 1,7% в прошлом году.

Чрезвычайно показательным является и то, что в последние годы доля дешёвых (до 5 тыс. руб.) авиабилетов очень заметно выросла — 8-9% в 2015 г. до 24% в 2017-м. Правда, в первом квартале нынешнего года этот показатель несколько снизился — на 16% (на фоне 60% прироста в первом квартале прошлого года). Возможно, это связано ли это с введёнными авиакомпаниями массовыми ограничениями по питанию, багажу и ручной клади.

В известной мере экономические реалии минувших лет отразились и на продолжительности поездок наших туристов: по всем направлениям очевидна тенденция к сокращению продолжительных (более семи дней) путешествий. Хотя ряд экспертов связывает эту тенденцию не только с «похудением» потребительского кошелька, но и с изменением у большинства туристов режима работы .

Напротив, набирают популярность — особенно на внутрироссийском направлении - короткие (1-5 дней) поездки. По России количество 1-3 дневных поездок в 2017 году выросло по сравнению с предыдущим годом на 6% (42% от общего количества), при поездках в Европу наибольший рост (10%) пришёлся на 4-7 дневные туры.

Как отметил также эксперт, на ценообразование в сфере авиаперевозок могут влиять не только объективные, но и субъективные факторы. Например, дальнейшее продвижение на рынок лоукостера «Победа». На его новых направлениях — Баден-Баден, Стамбул и Санкт-Петебург общее снижение цен на авиабилеты составило соответственно от 10 до 62%. Особенно перспективно появление лоукостера на межрегиональных маршрутах - например, на направлении Новосибирск — Красноярск цена билета снизилась с 10.300 до 2600 руб. (на 74%).

Любопытно проанализировать влияние на авиаперевозки текущих политических новостей. Например, в первом квартале 2017 г. попытка государственного переворота в Черногории и связанные с ней события снизили но 10% спрос на это направление, а спрос на авиабилеты ив США из-за ограничений на выдачу неиммиграционных виз упал с сентября 2017 года по март 2018 года в годовом выражении на 26%.

Напротив, сентябрьский референдум о независимости Каталонии резко увеличил спрос — за счет рейсов «Победы» в Жирону и Реус - на 85%

Стоимость билета при этом снизилась на 16% - до 14200 рублей. А совсем недавний «выброс» золотых слитков из самолёта в Якутске увеличил количество поисков на этом направлении в три раза.

Как было отмечено в заключение презентации, именно для возможности наиболее полного и оперативного реагирования специалисты компании разработали индекс OneTwoTrip Flights - своеобразный «барометр» цен на авиабилеты. Он показывает минимальные цены при глубине бронирования за десять дней с поездками до 14 дней и позволяет наблюдать, как меняется стоимость перелета в зависимости от самых различных факторов.

/TOURBUS.RU