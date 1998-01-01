Новости Горячие новости Россиянам напомнили о длинных выходных в мае и июне/ Несколько туроператоров заявили о прекращении деятельности/ Более 50 туристов госпитализированы из отеля в Вашингтоне с подозрением на норовирус

Россиян ждут длинные выходные в мае и июне Последняя рабочая неделя в апреле в России будет шестидневной, затем россиян ожидают четырехдневные выходные в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда, напомнил сегодня Роструд. "В связи с празднованием Первомая (официальное название праздника — День весны и труда), который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать четыре дня подряд", — сообщили в ведомстве. Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля, и пройдут до среды, 2 мая, включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы, 28 апреля. В свою очередь, выходной в среду, 2 мая, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился на воскресенье. Таким образом, первая рабочая неделя мая у россиян будет двухдневной. Через неделю россиян ждет выходной 9 мая, который в этом году приходится на среду. Праздничный выходной "разделит" рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на час. Дополнительные выходные ждут россиян также в июне в связи с празднованием Дня России. В этом году 12 июня приходится на вторник. У россиян будет в июне три выходных дня подряд — с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня, включительно. Понедельник, 11 июня, станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня. Несколько туроператоров заявили о прекращении деятельности Туроператоры ООО "Алеф – корпоративные путешествия", ООО "Демлинк Трэвел" и ООО "Данаско" направили в ассоциацию "Турпомощь" заявления об исключении из ее членов в связи с прекращением туроператорской деятельности и о возврате средств из фонда персональной ответственности. "В соответствии с п. 4.4 Положения о фондах персональной ответственности туроператоров, а также на основании решения Наблюдательного совета Ассоциации, со 2 апреля и в течение 30 дней начинает формироваться реестр не исполненных обязательств туроператорами перед третьими лицами. В связи с чем просим направлять в адрес Ассоциации заявления о неисполнении данными туроператорами своих обязательств", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Турпомощи". В ассоциации уточнили, что в случае подтверждения данными туроператорами сведений об исполнении взятых на себя обязательств перед третьими лицами, Наблюдательным советом будет принято решение о возврате денежных средств из фонда персональной ответственности. Как следует из Единого федерального реестра туроператоров, размер финансового обеспечения компаний составляет 10 млн рублей. Более 50 туристов госпитализированы из отеля в Вашингтоне с подозрением на норовирус Более 50 туристов, 48 из которых – подростки, были отправлены в госпиталь с подозрением на пищевое отравление после прибытия в отель Harrington в Вашингтоне, - сообщил сегодня телеканал Fox News. "Группа туристов, предположительно, из Лондона, была отправлена в госпиталь после того, как у 10 человек проявились симптомы пищевого отравления. Туристы прибыли в Вашингтон из Нью-Йорка, многие из них почувствовали признаки отравления в пути, и им постепенно становилось хуже. Доктора подозревают, что туристы заразились норовирусом", — сообщает телеканал. В качестве профилактики норовирусной инфекции врачи рекомендуют соблюдать правила личной гигиены и ограничивать контакты с заболевшими людьми. /TOURBUS.RU



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