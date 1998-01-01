Новости Radisson вернулся в Ростов-на Дону Открытый десять лет назад отель Radisson SAS Hotel Don сменил владельцев, прошел реновацию и вернулся на рынок под именем «Radisson Blu Ростов-на-Дону»

Как рассказали нашему порталу в пресс-службе компании The Rezidor Hotel Group, один из ведущих гостиничных брендов в мире категории upper upscale объявил об открытии нового отеля «Radisson Blu Ростов-на-Дону». Отель расположен в самом сердце Ростова-на-Дону в 9 км от одноименного аэропорта и в 29 км к северо-востоку от нового действующего международного аэропорта Платов. Отель выходит прямо на набережную Дона и предлагает 81 просторный номер, включая президентский и четыре представительских люкса, каждый из которых имеет собственный балкон. «Развивая географию присутствия нашего знаменитого гостиничного бренда категории upper upscale в России, мы рады представить новый отель «Radisson Blu в Ростове-на-Дону», – отметил Мишель Сталпорт, старший вице-президент Radisson Hotel Group в регионе Восточной Европы и России. – Это лучшее место в городе: близкое расположение архитектурных достопримечательностей и великолепная набережная реки Дон. Уверен, что такое окружение в сочетании с нашими стильными и просторными номерами оставит у наших гостей незабываемые впечатления». «Мы также рады сообщить об открытии первого в России фирменного ресторана в отеле Radisson Blu, где гости смогут насладиться приготовленными на огне блюдами, легендарными коктейлями и отличными закусками. Посетители приятно проведут время в современном интерьере, дегустируя блюда, приготовленные из местных продуктов», – добавил г-н Сталпорт. Как сообщается, отель «Radisson Blu Ростов-на-Дону» предлагает своим гостям комфортабельный фитнес-центр и фирменный ресторан Fire Lake Grill House & Cocktail Bar. Для проведения деловых встреч отель располагает четырьмя оборудованными для переговоров и конференций залами вместимостью до 70 человек. «Отель «Radisson Blu Ростов-на-Дону» с удовольствием открывает свои двери и готов предоставить гостям международный гостиничный сервис высшего класса», – говорит Мартин Гурбан, генеральный менеджер отеля. – Мы рады приветствовать гостей со всего мира в нашем отеле, в крупнейшем городе на юге России и надеемся превзойти все их ожидания». Отметим также, что, по информации СМИ, отель под брендом «Рэдиссон» был открыт в этом здании еще в 2008 году – тогда он назывался Radisson SAS Hotel Don. Но уже через два года владельцы отеля — компания «Дон Отель» — продали 80% доли тюменскому отельеру Игорю Вашуркину. При этом новый владелец, купивший здание, не получил доступа к инженерным коммуникациям, которые остались в собственности «Дон Отеля». После конфликта отель был отключён от энергоснабжения, а сам гостиничный комплекс было решено продать. На тот момент он находился в залоге у Сбербанка, выдавшего на постройку гостиницы кредит в размере почти $ 15 млн. Сбербанк хотел продать Radisson (который к тому времени уже сменил название на «Танаис») за 743 млн рублей, затем предложил к продаже объект за 572 млн рублей, а потом снизил цену лишь до 346 млн рублей. В итоге победителем аукциона стала группа компаний «Агроком», владельцем которой является «табачный король» Юга России и бывший депутат Госдумы Иван Саввиди. После чего было заключено соглашение о реновации отеля и возвращении его под новым брендом в управление компании Rezidor. /TOURBUS.RU

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