Новости Египет и Россия разошлись в сроках начала переговоров по возобновлению чартеров В то время как регулярные рейсы из Москвы в Каир должны начаться уже через неделю, сроки начала чартерного авиасообщения по-прежнему неясны

Египетская и российская стороны разошлись в оценке сроков начала переговоров по возобновлению полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Так, Максим Соколов, глава Минтранса РФ, выступая на днях в эфире телеканала «Россия 24», заявил, что переговоры по возобновлению авиасообщения между Россией и курортными городами Египта запланированы на конец весны - начало лета 2018 года. «Мы вернемся к этому вопросу после открытия маршрута Москва – Каир, изучения опыта работы в новых форматах. Переговоры по этому вопросу запланированы на конец весны, может быть, начало лета», - сказал он. При этом г-н Соколов напомнил, что регулярные рейсы из Москвы в Каир должны быть возобновлены в ближайшем будущем. «Авиакомпании уже ставят их на апрель в свое расписание», - подчеркнул глава Минтранса. Как сообщал ранее АТОР, «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в столицу Египта 11 апреля, Egypt Air выйдет на маршрут 12 апреля. Между тем, информирует также АТОР, египетские СМИ со ссылкой на Министерство авиации Египта сообщают, что переговоры по чартерам пройдут уже в середине апреля. На первом после возобновления полетов рейсе Egypt Air в Москву прибудут представители отраслевых ведомств Египта, чтобы обсудить дополнительные документы к межправительственному соглашению о возобновлении полетов, подписанному между двумя странами в декабре прошлого года. Суть этих документов – сроки и условия расширения полетных программ между РФ и АРЕ, в первую очередь – возвращение российских рейсов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. При этом египетские СМИ отмечают, что сейчас Egypt Air предложил скидки на билеты от 35% до 50% в период с 12 апреля по 12 июня на полеты из Каира в Москву. По версии источников в компании, перевозчик продает билеты в Москву по сниженным ценам «в ожидании любых проблем», которые могут возникнуть при подписании дополнительных документов между двумя странами на переговорах в Москве. Российские эксперты, знакомые с ситуацией, рассказали «Вестнику АТОР», что причина такой распродажи EgyptAir – крайне низкий интерес к этой перевозке у российской аудитории. При этом сайт египетского перевозчика на территории РФ до сих пор не работает. Так что, отмечает АТОР, несмотря на объявленные скидки, самостоятельные туристы забронировать в режиме онлайн билеты в Каир просто не могут. В свою очередь, директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес, говоря о планируемом начале полетов из России в Египет, отметил: “Мы проводили опрос путешественников не предмет их отношения к Египту. 64% опрошенных отметили, что хотят отправиться в Египет в 2018 году, причем 58% из них готовы самостоятельно организовать свою поездку, не дожидаясь начала продаж туристических путевок. Безусловно, открытие прямых рейсов в Каир подогреет интерес к этой стране. Но массовым туристический поток из России в Египет может стать только после возобновления чартерного авиасообщения, которое, на наш взгляд, позволит Египту достаточно быстро восстановить свои позиции на нашем рынке”. "Открытие регулярных рейсов в Каир из Москвы туристам из регионов ничего не дает. Если турист отправляется на курорт из регионов России, то ему зачастую надо сделать пересадку в Москве, затем еще одну в Каире. Цены на перелет будут очень высокими, кроме того, долгая дорога до курортов тяжело переносится детьми", — считают в АТОР. При этом, по данным онлайн-трэвел-агентства Biletix, несмотря на начало продаж, тур в Египет от компании TEZ Tour c перелетом через Каир на предстоящие майские праздники бронируют на 21% меньше, чем годом ранее. Как сообщают в агентстве, минимальная стоимость недельной поездки двух человек на майские праздники из Москвы в Хургаду с 28 апреля по 5 мая — 96 100 рублей (отель 4*, AI), в Шарм-эль-Шейх — 117 400 рублей за отель 4*. /TOURBUS.RU

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