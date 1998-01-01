Новости Петербург обзаведется собственной паромной компанией Эксперты комментируют планы по созданию властями Петербурга собственного круизного флота

В рамках выездного заседания постоянной Комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания Петербурга, состоявшегося накануне на территории пассажирского порта «Морской фасад», было подтверждено намерение питерских властей организовать свою паромную компанию, сообщает наш корреспондент в городе на Неве. «Идея вступает в фазу практической реализации, - заявил участвовавший в собрании генеральный директор «Морского фасада» Вадим Каширин.- Уже в этом году планируется приобрести круизное пассажирское судно в возрасте не старше 15 лет, которое должно выйти на маршруты по Балтике в 2019 году». Судно будет вмещать около 2,5 тыс. человек, а также коммерческие грузы и личный транспорт пассажиров: оно станет перевозить до 100 тыс. человек в год. По словам Вадима Каширина, расходы на приобретение лайнера могут составлять 110-120 млн евро, создаваемая пассажирская судоходная компания станет дочерним предприятием принадлежащего Петербургу акционерного общества «Морской фасад», а в числе маршрутов может появиться и линия из города на Неве в Калининград. «Это станет возможным после того, как в порту Пионерский завершится возведение нового круизного терминала, запланированное на 2020 год», - пояснил эксперт. Идею организовать собственного паромного оператора давно поддерживает и председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев, хорошо знакомый с деятельностью направления. «На Балтике пять крупных паромных компаний обслуживают в год около 17 млн туристов, из которых Петербургу пока достается всего несколько сот тысяч. А в нашем городе сейчас действует всего один оператор, находящийся под контролем зарубежных владельцев, - констатирует он. – Вопрос о создании отечественного стоит ребром. Петербург обладает великолепным морским пассажирским портом и отлаженной системой 72-часового безвизового приема иностранцев, и поэтому создание регионального паромного оператора надо считать логичным шагом, который только усилит наши позиции на международном рынке». По его мнению, потребность в перевозке пассажиров и грузов в Калининград есть, а поскольку в Пионерском строится круизный терминал, идея появления регионального оператора интересна как государству, так и инвесторам. За организацию отечественного паромного оператора и маршрута между Питером и Калининградом выступают и власти самого западного региона РФ. Во время визита в Питер глава Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что «первые круизные суда из Петербурга смогут зайти в морской терминал, который строится в Пионерском», к 2020 году. По оценке директора Северо-Западного регионального отделения РСТ Екатерины Шадской, организация отечественного паромного оператора и маршрута в Калининград возможны. «Однако для успешной реализации этой инициативы нужны системная государственная поддержка якорного инвестора, включение в перечень захода зарубежных портов, а также грузопассажирский характер перевозок». – уверена она. Ее мнение подкрепляется практикой: попытки организовать маршрут из Питера в Калининград были (в свое время существовала даже регулярная линия), однако по экономическим причинам они, как правило, завершались неудачей. Впрочем, все зависит от конкретики: если те условия, которые называет эксперт (в частности, системная поддержка со стороны государства), будут, проект вполне может быть реализован с использованием парома, хозяином которого фактически будет являться Петербург. /TOURBUS.RU

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