Новости В Кронштадте надеются на заметный рост числа туристов Эксперты обсуждают, удастся ли властям легендарного города-крепости привлечь «многодневных» туристов

«После того, как в городе появится хотя бы одна современная гостиница, можно будет говорить и об увеличении потока туристов , - заявил во время недавнего обсуждения перспектив развития самого маленького, но с большой историей района Петербурга советник главы его администрации Олег Кадомцев. – Несмотря на то, что в 2017 году у нас побывало около 1,5 млн гостей, а город-остров быстро набирает популярность, останавливаться в Кронштадте негде». Однако ситуация довольно быстро изменилась: на днях Фонд имущества Петербурга в рамках торгов реализовал комплекс зданий Кронштадтской морской общины сестёр милосердия: его обладателем за 16,1 млн рублей стала компания «ИнвестКом». В комплекс входят здания на Пролетарской улице Кронштадта, построенные в восточной части острова Котлин еще в начале прошлого века. По оценкам экспертов, общая площадь зданий составляет свыше 1,4 тыс. кв. м., однако сейчас комплекс находится в аварийном состоянии и явно потребует больших затрат на восстановление. Самое главное - новый владелец, согласно договору с Фондом имущества Петербурга, взял на себя обязательства в течение пяти лет реконструировать комплекс, превратив его в гостиницу уровня 3*. По приблизительным оценкам, реконструкция обойдется инвестору, как минимум, в 200 млн рублей. При этом независимые эксперты уверены, что это ему по зубам, поскольку собственник «ИнвестКома» имеет опыт управления расположенным в Кронштадте Гостиным двором, а также является совладельцем Приморского и Полюстровского рынков Петербурга. Да и опыт работы в отельном бизнесе у него тоже имеется, поскольку под контролем этой группы компаний находится 20% отеля «365 СПб». Как считает управляющий партнер Cronwell Hotels & Resorts Алексей Мусакин, ввиду отсутствия конкуренции проект вполне может быть окупаемым. «Поскольку сейчас отелей на острове нет, а поток туристов растет, спрос на услуги гостиницы может быть высоким, - полагает он. – В настоящее время из-за отсутствия объектов размещения Кронштадт является местом однодневного посещения, но если отель будет – желающие остановиться в нем найдутся». По оценке менеджера компании «Поехали!» Михаила Зимина, именно отсутствие гостиницы не позволяет активнее включать Кронштадт в туристические маршруты. «Дело в том, что дорога в город одна и там часто бывают сложности с проездом. Если бы была возможность заночевать, вполне вероятно появились бы и маршруты с остановкой на острове хотя бы на пару дней, - считает он. – Сейчас же возить людей ежедневно слишком накладно и неудобно». Предполагается, что проект создания первого в Кронштадте отеля уровня 3* удастся реализовать в оговоренные сроки. Однако выдержать их будет непросто и примеров, когда инвестор не смог в них уложиться, в Петербурге предостаточно. /TOURBUS.RU

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