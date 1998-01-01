Новости «Победа» начала продажу билетов в Батуми Эксперты обсуждают, насколько востребован рейс лоукостера «Победа» в Батуми из Ростова с удобной стыковкой с московскими рейсами

В минувшую пятницу отечественный лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на новый международный рейс в Батуми. Полеты будут выполняться с 25 мая по 14 сентября два раза в неделю из Ростова-на-Дону со специальной удобной стыковкой в Москве вплоть до 14 сентября, - рассказали нам в пресс-службе перевозчика Пресс-служба авиакомпании «Победа» добавила , что «схему обслуживания транзитных пассажиров в Ростове-на-Дону «Победа» успешно отработала на рейсах в Тбилиси. Полеты по маршруту Москва – Тбилиси с посадкой в Ростове-на-Дону выполняются с ноября 2016 года. Большинство клиентов отметили удобную организацию обслуживания транзита: к борту подаётся отдельный трансфер, организован быстрый проход предполётного контроля на международный рейс; багаж сразу оформляется до конечного пункта назначения». Комментируя эту новость нашему порталу, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый Слон», заявил: «Этот рейс, конечно, будет очень востребован. Потому что авиаперевозки в Батуми у нас не было с 1991 года. Мне кажется, что авиакомпании «Победа» стоит быть посмелее и поставить частоту вылетов семь раз в неделю, а не три. Если говорить о пассажирах нового рейса, то, по моим оценкам, до летнего периода 60% пассажиров будет из Москвы, 40% из Ростова-на-Дону; в июне расклад будет, как я полагаю, 50 на 50. Ну и 14 сентября – это слишком рано, чтобы прекращать полеты, я бы оставил перевозку до 30 сентября». В пресс-службе туроператора «Пегас ТуристиК» в свою очередь отметилим, что «Грузия – востребованное направление, особенно Батуми. Его часто запрашивают, этот курорт прекрасно подходит как для туров выходного дня, так и более продолжительного отдыха.Выбирают его семейные пары с детьми и без. Наша компания отметила рост спроса на Грузию в этом году». Напомним, что авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот» и является единственным лоукостером на российском рынке. В минувшем году «Победа» перевезла на всех рейсах маршрутной сети около 4,6 млн пассажиров. /TOURBUS.RU

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