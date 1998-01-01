Новости В Москве открывается турофис Катара Управление по туризму Катара (QTA) провело в Москве пресс-брифинг, посвященный открытию своего российского представительства и планам по активному продвижению эмирата на нашем рынке

В конце минувшей недели в столице прошел пресс-брифинг Управления по Туризму Катара (QTA), посвященный открытию его московского представительства. Представлять интересы QTA в России будет компания Aviareps AG. На мероприятии присутствовали посол эмирата Катар в России г-н Фахад Бин Мохамед Аль-Аттыйя, председатель Управления по туризму г-н Хасан Аль-Ибрагим и г-н Рашид Аль-Куресе, главный специалист по маркетингу и продвижению QTA. Основной целью встречи стала презентация туристических возможностей Катара, стремление показать свою заинтересованность в российском рынке и анонсирование открытия московского турпредставительства эмирата, десятого по счету в мире. Как было отмечено в ходе презентации, Катар получил широкую известность благодаря своему архитектурному наследию, историческим и культурным памятникам, уникальной гастрономии, а также развитой туристической инфраструктуре. Историческим и культурным центром страны признана столица государства - Доха. Столица Катара привлекает туристов своим «старым городом», фортом, белоснежными мечетями, набережной Корниш и многочисленными музеями. Катар – популярное направление не только для экскурсионного и пляжного туризма, но и для проведения различных масштабных MICE-мероприятий. При этом здесь широко развивается и событийный туризм – так, эмират стал первой арабской страной, выбранной площадкой для проведения чемпионата мира по тяжелой атлетике 2019 года, в 2022 г. здесь будет Чемпионата мира по футболу, а в 2023 г. – Чемпионат мира по водным вида спорта. «Россия является важным рынком въездного туризма для Катара. Мы видим у этого рынка мощный потенциал роста как среди туристов, заинтересованных в морском отдыхе, так и в области бизнес-поездок. Наше присутствие в России позволит нам активнее продвигать наше направление среди российских туристов и развивать отношения с представителями туриндустрии, заинтересованными в продаже туров в Катар» - заявил Рашид Аль-Куресе, главный специалист по маркетингу и продвижению QTA. Он также отметил, что в прошлом году Катар отменил визовый режим для граждан восьмидесяти стран, в том числе и России, что заметно увеличило туристический поток в страну - всего в 2017 году страну посетило 2,25 млн туристов со всего мира. При этом срок безвизового пребывания на территории Катара для граждан России составляет 30 дней, он легко может быть продлен на аналогичный период. В течение января – февраля 2018 года Катар показал четырёхкратное (+430%) увеличение числа посетителей из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – страну посетило около 10 тыс. россиян. Представители QTA также отметили, что к 2023 году запланировано увеличить международный въездной туристический поток в страну до 5,6 млн. человек, при этом доля туризма в ВВП страны вырастет до 3,8%. Основная работа представительства Управления по туризму QTA в Москве будет сосредоточена на продвижении направления на российском рынке - запланировано проведение семинаров, встреч с партнерами, обучение агентов через онлайн-программу TAWASH QTA, сотрудничество с туроператорами, рекламные туры, сотрудничество с профильными СМИ, а также промокампании, направленные на повышение узнаваемости туристического бренда эмирата. Отвечая на вопрос нашего портала о сделке по покупке нацперевозчиком страны блокирующего пакета акций столичного аэропорта Внуково, глава Управления по туризму QTA г-н Хасан Аль-Ибрагим отметил, что «покупка 25% акций московского аэропорта катарским суверенным фондом Qatar Investment Authority была давно запланирована в рамках увеличения присутствия эмирата на российском рынке. Нам интересно постепенно увеличивать свое присутствие на российском рынке. Основной наш доход – это природный газ, потом нефть. При этом доля дохода от туризма составляет всего 4%. Благодаря этой сделке у нас появится возможность без особого труда увеличить количество рейсов Qatar Airways, выполняемых через Москву». Отметим, что в настоящий момент национальный перевозчик страны, авиакомпания Qatar Airways, выполняет 28 еженедельных прямых рейсов, связывающих столицу Доху с Москвой и Санкт-Петербургом. /TOURBUS.RU

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