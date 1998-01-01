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Germania полетит из Петербурга в Дрезден за 69 евро

Туроператоры заинтересовались новыми рейсами немецкого авиаперевозчика, которые начнутся в конце этого месяца

В конце марта в Северной столице прошла встреча петербургских туроператоров, организованная компанией Saxacon и Северо-Западным региональным отделением Российского союза туриндустрии.

На встрече выступили и рассказали о туристических возможностях Дрездена и о перспективах сотрудничества между Россией и Германией uенеральный директор компании Saxacon г-н Гернод Лоозе и менеджер по туристическим направлениям Россия и Восточная Европа туроператора по Германии Better TRAVEL Eberhard Travel г-жа Альфия Дёринг.

Как отмечалось в ходе презентации, Дрезден - главный город Саксонии, - можно назвать культурной столицей Германии. Здесь насчитывается около 13 тысяч достопримечательностей, много интересных музеев, прекрасных дворцов и замков, живописных парков. Кроме того, есть возможности для активного туризма, включая велосипедные поездки и даже посещение горных шахт. Конечно, в Дрездене много исторических пивоварен и других традиционных немецких заведений, привлекательных для российских туристов.

Авиакомпания Germania с конца апреля открывает прямые рейсы из Дрездена в Санкт-Петербург Туроператоры будут формировать свои программы в Германию на рейсах немецкой авиакомпании.

Полетную программу в Северную столицу Germania будет выполнять в летнее расписание. Рейсы стартуют с 26 апреля. Полеты из Петербурга в Дрезден будут выполняться по пятницам и понедельникам, время вылета из Пулково — 4:05. Из Дрездена — по четвергам и воскресеньям, время вылета — 22:45. Время в пути между городами составит 2 часа 35 минут.

На маршрут будет использоваться лайнер Boeing 737–700 в компоновке 148 кресел экономического класса. Тарифы — от 69 евро в одну сторону, причем в эту стоимость включены питание и 20 кг. багажа.

В Germania также надеются на клиентов туроператорских компаний, которые полетят в Саксонию с целью бизнес-туризма или отдыха. Перевозчик предлагает туроператорские тарифы и групповые тарифы от 10 человек.

Как отмечает Маргарита Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе», «Дрезден – это настоящая новинка, которая позволяет не только организовывать новые интересные туры в города Саксонии и по Германии в целом, но и, с учетом наличия прямой авиаперевозки в Дрезден, создавать комбинированные предложения с посещением соседних стран (таких как Чехия, Австрия или Венгрия).

Скорее всего, из всех новых немецких направлений Пулково именно это направление будет пользоваться наибольшим спросом».

/TOURBUS.RU