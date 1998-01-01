Новости Рыцарские турниры, полярные чумы и финские бункеры ждут туристов в Карелии Большая презентация новых туристических возможностей Карелии прошла в Северной столице

На минувшей неделе городе на Неве состоялась масштабная презентация туристических возможностей Республики Карелия. Для этого в Северную столицу прибыла большая делегация специалистов соседнего региона, которые в подробностях рассказали представителям питерского туризма как о традиционных маршрутах, так и о новинках сезона, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе. По словам заместителя начальника Управления по туризму Республики Карелия Татьяны Леонидовой, Петербург был и остается для региона одним из основных поставщиков туристов. В свою очередь, Карелия готова предложить им самый разнообразный отдых. «Кроме традиционных маршрутов, сегодня мы можем предлагать путешественникам и тематические маршруты, включая входящие в проект «Серебряное ожерелье», а также большой выбор событийных мероприятий, - подчеркнула она. – В частности, в рамках фестиваля исторической реконструкции «Легенды севера» в этом году впервые состоится битва на конях с копьями. При этом, благодаря появлению Календаря событий, гости могут заранее выбрать интересный им тур». Особый акцент представители карельского турбизнеса сделали на развитии горного парка «Рускеала». По оценке Антона Юшко, председателя комиссии эко-эффективного туризма Русского географического общества, этот уникальный объект вполне можно считать одним из драйверов роста экотуризма на всем Северо-Западе России. «Объект быстро развивается, но при этом сохраняет баланс между количеством посетителей и широкими возможностями их приема, - уверен он. – В настоящее время «Рускеалу» ежегодно посещает около 300 тыс. туристов, однако возможности парка для организации новых объектов интереса далеко не исчерпаны». Предлагает новинки и такой известный объект интереса, как музей-заповедник «Кижи». По словам начальника отдела продвижения музейных услуг Светланы Тигушкиной, в их числе программа для школьников «Умные каникулы». «В течение четырех дней ребята «погружаются» в музейную жизнь, занимаясь на мастер-классах, посещая выставки, развивая художественный вкус и открывая в себе скрытые таланты», – рассказала она. При этом как дети, так и приезжающие в «Кижи» взрослые имеют возможность не только увидеть уникальные постройки, но и сформировать глубокое представление об этом удивительном месте. «Делаем ставку на интерактивные программы, которые интересны и ребятам, и их родителям», - сказала Светлана Тигушкина.



Вместе с тем в Карелии появляются и новые проекты, в перспективе обещающие стать весьма интересными для питерских туристов. В частности, одним из них является «Гора Филина» - бывший финский бункер и командный пункт финской армии, находящийся в карельских скалах. «Уже сейчас он вызывает большой интерес, - констатирует руководитель проекта Эльвира Симашева. – Мы организуем исторические реконструкции и военно-патриотические фестивали, а в перспективе планируем и строительство военно-спортивного лагеря». Все более популярным как в самой Карелии, так и за ее пределами становится и «Карьяла парк», который включает в себя гостиницу и несколько деревянных домов, а также этнический чум, в котором можно проводить мероприятия. Представители питерского турбизнеса согласились, что Карелия по-прежнему остается для горожан одним из наиболее привлекательных для отдыха регионов. В частности генеральный директор «Скан Тур» Роман Цветков заверил представителей республики, что Карелия – одно из самых популярных направлений отдыха в городе на Неве. «У нас наибольшим спросом пользуются автобусные туры разной продолжительности, - сообщил он. - При этом в последнее время чаще всего клиенты выбирают круглогодично действующие туры на уикэнд, которые стоят недорого, но позволяют всего за 2-3 дня многое увидеть и почувствовать».

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