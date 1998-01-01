Новости Ростуризм и МИД РФ хотят, чтобы наши туристы «взвесили целесообразность» поездок в Великобританию Туроператоры пока что не отмечают снижения интереса к посещению Соединенного Королевства

На фоне продолжающейся эскалации напряженности в российско-британских отношениях Ростуризм вчера проинформировал на своем сайте, что «посольство Российской Федерации в Соединённом королевстве Великобритании и Северной Ирландии выпустило сообщение о том, что существует высокая вероятность… преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании». В этой связи диппредставительство предупредило наших сограждан о том, что «не исключается повышенное внимание британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда/выезда на территории Великобритании. В частности, возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны. При этом могут предъявляться требования к изъятию и проверке персональных электронных устройств.

Также возможно изъятие документов, удостоверяющих личность». На этом фоне посольство России в Великобритании «рекомендует гражданам заблаговременно прибывать в пункты въезда/выезда с учетом возможных дополнительных проверок, а также задержек рейсов; при следовании транзитом – предусматривать более длительный запас времени на «стыковку». Следует внимательно следить за личными вещами и багажом во избежание провокаций с подбросом посторонних предметов. Также рекомендуется внимательно изучить таможенные и пограничные правила, касающиеся пересечения границы, чтобы исключить придирки или формальные претензии со стороны местных властей… Во избежание двоякого толкования и предъявления ложных обвинений, посольство России в Великобритании считает целесообразным, где это допустимо, фиксировать любые спорные ситуации, необоснованные опросы и беседы на доступные вам устройства видео- и аудиозаписи».



Кроме того сообщается, что «россиянам, у которых имеются сомнения в отсутствии вопросов или претензий со стороны властей Великобритании, а также других государств, рекомендуется взвесить целесообразность поездок в Соединенное Королевство во избежание провокаций и в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам британских иностранных правоохранительных органов и специальных служб».

Наконец, Ростуризм информирует, что «в посольстве России в Лондоне и в Генконсульстве России в Эдинбурге работает круглосуточная горячая линия для обращений российских граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации: + 44 (0) 7768 566 868 (Лондон) и +44 7805 932454 (Эдинбург)». Одновременно посольство РФ в Лондоне предупредило родителей, планирующих летом отправить детей в летние школы или на языковые курсы в Великобританию, – им рекомендуется «тщательно взвесить необходимость таких поездок». «Речь фактически идет о призывах к дискриминационному подходу в отношении учебы российских детей в местных школах», говорится в заявлении. Предостерегает посольство и российских болельщиков, планирующих посетить матч в Лондоне между футбольными командами «ЦСКА» и «Арсенал» 5 апреля: «призываем при посещении Соединенного Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе». Отметим, что ранее представители туркомпаний в беседе с нашим порталом отмечают, что рост напряженности в отношениях между Британией и Россией пока что не повлиял на число желающих посетить Туманный Альбион. Так, Иветта Вердиян, директор департамента продвижения и р екламы туроператора BSI Group, отметила: «Действительно, какое-то время назад была легкая паника, вызванная последними политическими событиями. Сейчас все успокоились. Профессионалы нашей индустрии осведомлены о ситуациях во многих странах мира, мы понимаем, что эти меры применимы к любой стране. На сегодняшний день наш офис в Лондоне не сообщал ни о каких дополнительных мерах по отношению к гражданам Российской Федерации, введенных на территории Великобритании. Россию и Великобританию связывают достаточно теплые отношения в области культуры, образования и науки. Наша компания помогает укреплять и развивать их, в том числе и в области туризма. Можно сказать, что к настоящему моменту все вышеназванные события не оказали негативного влияния на туристическую сферу. Продажи идут в соответствии с планом продаж, поэтому ни о каком спаде на данный момент речи нет. И потом, Великобритания – это не то направление, которое бронируют в последнюю минуту; документы на выдачу визы рассматривают три недели, поэтому все бронирования делаются минимум за месяц». В свою олчередь менеджер отдела продаж компании «Туртранс-Вояж» Анастасия Овчинникова в разговоре с представителем нашего портала отметила: «Нам поступало несколько звонков от клиентов, которые спрашивали, не повлияет ли ситуация с Великобританией на их поездки. Мы оперативно устранили все сомнения и разрешили ситуацию. Никаких отмен туров у нас не было, наоборот, спрос хороший и глубина продаж охватывает уже все лето». В то же время Мария Шаширина, менеджер отдела продаж компании Voyage Maximum, сообщила нам: «Нам никаких тревожных звонков от клиентов не поступало. Сложившаяся ситуация между странами на спрос никак негативно не повлияла. Наоборот, мы заметили прирост порядка 10% по сравнению с прошлым годом. Мы продаем не только туры в Англию на лето, но уже работаем с запросами на осень». /TOURBUS.RU

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