Новости В России вновь назовут самых достойных профессионалов делового туризма Первого апреля стартует номинирование на профессиональную награду Russian Business Travel & MICE Award-2018

В ближайшее воскресенье начинается выдвижение соискателей на Девятую профессиональную награду в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award. Russian Business Travel & MICE Award – ведущая и наиболее компетентная российская премия в области делового туризма и MICE, которая в следующем году отметит своё десятилетие. Отметим, что в прошлом году номинантами на награду стали более 220 компаний в сфере бизнес-туризма, организации конференций, гостиничного бизнеса, транспортных услуг и т.д. За номинантов были поданы рекордные 1,2 миллиона голосов. Выдвижение на награду будет проходить на официальном сайте премии mice-award.ru Russian Business Travel & MICE Award -2018 проводится в четыре основных этапа: выдвижение номинантов: 1 апреля - 15 июня голосование за номинантов: 15 июня - 5 сентября определение победителей и лауреатов экспертным советом премии: 5 сентября – 9 сентября торжественная церемония награждения победителей и лауреатов: 13 сентября Претендовать на награду могут бизнес-отели, конгрессные центры, организаторы конференций и инсентив-программ в России и за рубежом, российские TMC-компании и агентства по обслуживанию корпоративных клиентов, авиакомпании для бизнес-путешественников, национальные офисы по туризму, интернет-системы бронирования. Для участия в конкурсе от номинантов не требуется никаких финансовых взносов, а количество соискателей не ограничено. Важная новость для участников и гостей премии: торжественная церемония награждения победителей и лауреатов переезжает в этом году на более современную и удобную площадку – в Конгресс-центр Центра международной торговли (ЦМТ). Отметим, что Конгресс-центр ЦМТ - конгрессная площадка мирового уровня, предоставляющая широчайший спектр услуг и уникальные возможности для проведения мероприятий. Конгресс-центр ЦМТ неоднократно становился победителем премии Russian Business Travel & MICE Award в номинации «Лучший конгрессный центр России». В этом году произошли небольшие изменения в составе номинаций, однако их общее количество осталось прежним. Выбирать лучшие компании отрасли будут в 15 номинациях: 1) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5* 2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4* 3) Лучшая конгрессная гостиница С.-Петербурга 4) Лучшая региональная конгрессная гостиница 5) Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр России 6) Лучший организатор конференций в России 7) Лучший организатор конференций за рубежом 8) Лучший организатор инсентив-программ в России 9) Лучший организатор инсентив-программ за рубежом 10) Лучшее business travel агентство 11) Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников 12) Лучший российский региональный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE 13) Лучший национальный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE 14) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма 15) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России Учредители премии: журнал Business Travel, портал Conference.ru, Торгово-промышленная палата РФ. Организатор: ТБ Events. Проводится при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм). www.mice-award.ru

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