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30 марта
В России вновь назовут самых достойных профессионалов делового туризма

Первого апреля стартует номинирование на профессиональную награду Russian Business Travel & MICE Award-2018  


В ближайшее воскресенье начинается выдвижение соискателей на Девятую  профессиональную награду в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award.

Russian Business Travel & MICE Award – ведущая и наиболее компетентная  российская премия  в области делового туризма и MICE, которая в следующем году отметит своё десятилетие. Отметим, что в прошлом году номинантами на награду стали более 220 компаний в сфере бизнес-туризма, организации конференций, гостиничного бизнеса, транспортных услуг и т.д. За номинантов были поданы рекордные  1,2 миллиона голосов.

Выдвижение на награду будет проходить на официальном сайте премии mice-award.ru

 

Russian Business Travel & MICE Award -2018 проводится в четыре основных этапа:

выдвижение номинантов: 1 апреля - 15 июня

голосование за номинантов: 15 июня - 5 сентября

определение победителей и лауреатов экспертным советом премии: 5 сентября – 9 сентября

торжественная церемония награждения победителей и лауреатов: 13 сентября     

Претендовать на награду могут бизнес-отели, конгрессные центры, организаторы конференций и инсентив-программ в России и за рубежом, российские TMC-компании и агентства по обслуживанию корпоративных клиентов, авиакомпании для бизнес-путешественников, национальные офисы по туризму, интернет-системы бронирования.

Для участия в конкурсе от номинантов не требуется никаких финансовых взносов, а количество соискателей не ограничено.

 

Важная новость для участников и гостей премии: торжественная церемония награждения победителей и лауреатов переезжает в этом году на более современную и удобную площадку – в Конгресс-центр Центра международной торговли   (ЦМТ).

Отметим, что Конгресс-центр ЦМТ - конгрессная площадка мирового уровня, предоставляющая широчайший спектр услуг и уникальные возможности для проведения мероприятий. Конгресс-центр ЦМТ неоднократно становился  победителем  премии Russian Business Travel & MICE Award  в номинации «Лучший конгрессный центр России».

 

В этом году произошли небольшие изменения в составе номинаций, однако их общее количество осталось прежним.

Выбирать лучшие компании отрасли будут в 15 номинациях:

1) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*

2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*

3) Лучшая конгрессная гостиница С.-Петербурга

4) Лучшая региональная конгрессная гостиница

5) Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр России

6) Лучший организатор конференций в России

7) Лучший организатор конференций за рубежом

8) Лучший организатор инсентив-программ в России

9) Лучший организатор инсентив-программ за рубежом

10) Лучшее business travel  агентство

11) Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников

12) Лучший российский региональный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE

13) Лучший национальный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE

14) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма

15) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России                       

 

Учредители премии: журнал Business Travel, портал Conference.ru, Торгово-промышленная палата РФ. Организатор: ТБ Events. Проводится при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

www.mice-award.ru

 

 


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