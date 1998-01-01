|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
30 марта
В России вновь назовут самых достойных профессионалов делового туризма
Первого апреля стартует номинирование на профессиональную награду Russian Business Travel & MICE Award-2018
В ближайшее воскресенье начинается выдвижение соискателей на Девятую профессиональную награду в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award.
Russian Business Travel & MICE Award – ведущая и наиболее компетентная российская премия в области делового туризма и MICE, которая в следующем году отметит своё десятилетие. Отметим, что в прошлом году номинантами на награду стали более 220 компаний в сфере бизнес-туризма, организации конференций, гостиничного бизнеса, транспортных услуг и т.д. За номинантов были поданы рекордные 1,2 миллиона голосов.
Выдвижение на награду будет проходить на официальном сайте премии mice-award.ru
Russian Business Travel & MICE Award -2018 проводится в четыре основных этапа:
выдвижение номинантов: 1 апреля - 15 июня
голосование за номинантов: 15 июня - 5 сентября
определение победителей и лауреатов экспертным советом премии: 5 сентября – 9 сентября
торжественная церемония награждения победителей и лауреатов: 13 сентября
Претендовать на награду могут бизнес-отели, конгрессные центры, организаторы конференций и инсентив-программ в России и за рубежом, российские TMC-компании и агентства по обслуживанию корпоративных клиентов, авиакомпании для бизнес-путешественников, национальные офисы по туризму, интернет-системы бронирования.
Для участия в конкурсе от номинантов не требуется никаких финансовых взносов, а количество соискателей не ограничено.
Важная новость для участников и гостей премии: торжественная церемония награждения победителей и лауреатов переезжает в этом году на более современную и удобную площадку – в Конгресс-центр Центра международной торговли (ЦМТ).
Отметим, что Конгресс-центр ЦМТ - конгрессная площадка мирового уровня, предоставляющая широчайший спектр услуг и уникальные возможности для проведения мероприятий. Конгресс-центр ЦМТ неоднократно становился победителем премии Russian Business Travel & MICE Award в номинации «Лучший конгрессный центр России».
В этом году произошли небольшие изменения в составе номинаций, однако их общее количество осталось прежним.
Выбирать лучшие компании отрасли будут в 15 номинациях:
1) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*
2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*
3) Лучшая конгрессная гостиница С.-Петербурга
4) Лучшая региональная конгрессная гостиница
5) Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр России
6) Лучший организатор конференций в России
7) Лучший организатор конференций за рубежом
8) Лучший организатор инсентив-программ в России
9) Лучший организатор инсентив-программ за рубежом
10) Лучшее business travel агентство
11) Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников
12) Лучший российский региональный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE
13) Лучший национальный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE
14) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма
15) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России
Учредители премии: журнал Business Travel, портал Conference.ru, Торгово-промышленная палата РФ. Организатор: ТБ Events. Проводится при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72