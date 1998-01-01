Новости Антверпен-2018: Год Рубенса и эпохи барокко Российский офис Visit Flanders рассказал нам об основных мероприятиях этого года в рамках начавшейся программы «Фламандские мастера 2018-2020»

2018 – 2020 гг. объявлены в Европе годами фламандских мастеров - Яна ван Эйка, Питера Брейгеля Старшего и Питера Пауля Рубенса, - рассказали нашему порталу в российском представительстве Офиса по туризму Фландрии и Брюсселя Visit Flanders. Как напомнили нам в турофисе, во времена расцвета изобразительных искусств Фландрия, северный регион Бельгии, служила источником вдохновения для разных направлений в искусстве: фламандского примитивизма, ренессанса и барокко. На протяжении 250 лет Фландрия продолжала оставаться местом для встреч и знакомств самых известных художников Западной Европы. Трое из них - Ян ван Эйк, Питер Брейгель и Питер Пауль Рубенс - добились особой известности и были признаны величайшими художниками всех времен. В рамках программы «Фламандские мастера 2018-2020», посвященной их творчеству, во Фландрии пройдет множество мероприятий, которые познакомят гостей со всего мира с фламандскими мастерами и их работами. Программа «Фламандские мастера 2018-2020» начнется в июне с проекта «Антверпен-2018: Год Рубенса и эпохи барокко». Рубенс (1577-1640) был гением стиля барокко и остаётся настоящим символом города Антверпен. В наши дни творчество Рубенса продолжает служить источником вдохновения для современных художников. Работы Рубенса заставляют художников Антверпена продолжать свои творческие эксперименты и придавать городу уже ставшую традиционной атмосферу жизнерадостности. Фестиваль антверпенского барокко – это сочетание традиционного барокко Рубенса с творчеством современных мастеров, таких как Ян Фабр, Люк Тёйманс, Сиди Ларби Шеркауи. В рамках фестиваля пройдут интересные выставки, выступления и мероприятия, на которых будут экспонироваться новые художественные произведения. Некоторые из них станут постоянными инсталляциями города. Ниже представлены главные мероприятия программы «Фламандские мастера 2018-2020», которые пройдут в 2018 году. Праздничное открытие (1-3 июня) Праздничное открытие программы в первый уикенд июня превратит город в сценическую площадку. В рамках программы, посвященной целиком барокко, откроются три важные выставки (информация ниже), а также пройдут красочные театральные, музыкальные и танцевальные представления. Гости могут принять участие в мероприятиях бесплатно. Выставка «Михаэлина» (1 июня - 2 сентября) Выставка «Михаэлина», посвященная творчеству Михаэлины Вотье (1617-1689), – ее первая ретроспективная выставка. Выставка продемонстрирует исключительный талант художницы барокко, которая творила в то время, когда женщины-живописцы были настоящей редкостью. Где: MAS, Hanzestedenplaats 1, Антверпен (www.mas.be). Стоимость билетов: 10 евро. Дети до 12 лет, обладатели фестивальной карты: вход бесплатный. Выставка «Сангина. Люк Тёйманс о барокко» (1 июня - 16 сентября) Антверпенский художник Люк Тёйманс будет куратором выставки «Сангина» в Музее современного искусства в Антверпене M HKA. Выставка покажет ключевые работы мастеров барокко, таких как Жорж де Латур, Франсиско де Сурбаран и Караваджо, работы классических современных мастеров, таких как Он Кавара и Эдвард Кинхольц, а также новые произведения современных звезд, таких как Такаси Мураками, Михаэль Борреманс и Зигмар Польке. Где: M HKA, Leuvensestraat 32, Антверпен (www.muhka.be). Стоимость билетов: 10 евро. Дети до 12 лет, обладатели фестивальной карты: вход бесплатный. Выставка под открытым небом Experience Тraps (1 июня - 30 сентября) В музее-парке скульптур Мидделхейм пройдет выставка современных работ в стиле барокко. Они никого не оставят равнодушными: посетители, как минимум, будут озадачены, удивлены и останутся под впечатлением. Где: Middelheim Museum, Middelheimlaan 61, Антверпен (www.middelheimmuseum.be) + различные площадки по всему городу. Вход свободный. Открытие нового алтаря Яна Фабра в исторической церкви Св. Августина (9 июля) В рамках мероприятий проекта «Антверпен-2018: Год Рубенса и эпохи барокко» современный антверпенский художник Ян Фабр создаст алтарь для церкви Св. Августина, продолжая историческую традицию выполнения работы по заказу церкви. Где: церковь Св. Августина: Kammenstraat 81, Антверпен. Билеты: для обладателей фестивальных карт – бесплатно. /TOURBUS.RU

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