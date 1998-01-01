Турция заплатит за деловой туризм

Туроператоры обсуждают предложение Ассоциации турецких туристических агентств субсидировать проведение в стране деловых и инсентив-мероприятий

Вслед за авиаперевозкой и круизным туризмом Турция планирует финансово стимулировать и MICE-туризм, сообщает АТОР.

По информации ассоциации вопрос о финансовом поощрении проведения в Турции мероприятий делового туризма – конгрессов, симпозиумов и конференций – был поднят на встрече нового руководства Ассоциации турецких туристических агентств (TURSAB) с ключевыми министрами правительства Турции.

В первую очередь о Стамбуле, который хотя и принял в прошлом году принял более 10,7 млн иностранных гостей (+33%), однако при этом было отмечено заметное снижение числа MICE-мероприятий. Если еще в 2010 году в мировом рейтинге конгрессного туризма Стамбул был седьмым, то по итогам 2016 года – уже только 39-м.

С учетом тренда на возвращение иностранных туристов в Турцию, в TURSAB надеются, что деловой туризм восстановится и в Стамбуле: в 2019-2010 годы стоит задача вывести Стамбул в топ-10 конгрессного туризма.

По мнению главы TURSAB Фируза г-на Багликая, чтобы сделать предложение Турции в MICE-сегменте более конкурентным, во-первых, стоит разрешить организаторам деловых событий возврат НДС, а во-вторых, нужно ввести финансовые стимулы для турагентов и туроператоров, чтобы те чаще предлагали Стамбул для проведения деловых мероприятий своим клиентам.

Кроме того, по мнению г-на Багликая, практика финансовой поддержки, объявленная в авиаперевозках и круизах, должна быть внедрена и в конгрессном туризме, который в этом случае позволит загружать отели того же Стамбула круглый год. За каждого привезенного делового туриста будет положена определенная сумма, меняющаяся в зависимости от сезона. При этом также будут учтены количество участников MICE-мероприятия и продолжительность срока их пребывания в Турции.

Как ожидается, финансовая поддержка привлечения в Турцию деловых туристов может быть внедрена в 2019 году.

Как сообщал ранее АТОР, Турция в этом году планти за туристическую авиаперевозку в зависимости от периода от $1500 до $9000 долларов за рейс, а призаходе круизных лайнеров – до $45 за каждого пассажира.

Комментируя нам эту новость, Екатерина Зазыкина, PR-менеджер компании MAXIMICE заявила нам: «С турецким направлением мы работаем около 10 лет и очень рады, что она вернулась на наш рынок . Турция, как MICE-направление в нашей компании очень востребована. В стране есть все необходимое для бизнес-туризма: хорошая отельная база, большие возможности для конференций, а также для деловых и инсентив-программ.

В Турцию можно отправлять как крупные, так и небольшие группы. При этом говорить о минусах страны как MICE-направления говорить сложно, могу только отметить, что в период религиозных праздников Турция плохо подтверждает группы».

/TOURBUS.RU