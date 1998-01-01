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Qatar Airways покупает 25% Внуково

Эксперты комментируют возможные причины и последствия сделки между столичным аэропортом и национальным катарским авиаперевозчиком

Авиакомпания Qatar Airways, принадлежащая правительству Катара, подписала на этой неделе меморандум о покупке четверти акций (блокирующего пакета) московского аэропорта Внуково. О заинтересованности в покупке 25% акций аэропорта ранее рассказал на пресс-конференции в Москве гендиректор Qatar Airways Акбар аль-Бакер.

В течение восьми недель он надеется договориться о деталях и тогда подписать окончательное соглашение о покупке, сообщил «Интерфакс». О заключении соглашения по Внуково сообщил в понедельник и МИД Катара, передало РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, соглашение должно было быть подписано во время визита в Россию эмира Катара Тамима бен Хамада аль-Тани, который встретился на этой неделе с президентом Владимиром Путиным.

Как пишут «Ведомости», международный аэропорт Внуково – третий по пассажиропотоку аэропорт в Москве и России, в 2017 г. принял 18,14 млн пассажиров. Блокирующий пакет Внуково принадлежит государству в лице Росимущества, контрольным пакетом владеют частные инвесторы Николай Скоч и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев (соответственно 82 и 18%). Финансовые показатели Внуково не раскрывает.

Катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority с 2016 г. уже владеет 25% компании «Воздушные ворота Северной столицы» – концессионера аэропорта Пулково, четвертого по пассажиропотоку в стране.

Qatar Airways в 2017 финансовом году перевезла 32 млн человек. Она активно инвестирует в иностранные активы, ей принадлежит 10% крупнейшей южноамериканской авиакомпании LATAM, свыше 20% IAG (владеет перевозчиками British Airways, Aer Lingus, Iberia и Vueling), 9,9% гонконгской Cathay Pacific, 49% второго итальянского перевозчика Meridiana.

Аэропорты Qatar Airways еще не покупала, но г-н Аль-Бакер также возглавляет Международный аэропорт Хамад (принадлежит правительству Катара), который является хабом для Qatar Airways.

При этом, сообщают «Ведомости», неизвестно, кто именно может продать акции Внуково. Согласно указу президента о консолидации активов аэропорта не менее 25% плюс 1 акция должны оставаться у Росимущества. Планов продавать госпакет Внуково пока нет, сообщил между тем представитель Росимущества.

Между тем, как сообщила на своем сайте Федеральная антимонопольная служба России со ссылкой на начальника управления контроля иностранных инвестиций ФАС Олеси Мильчаковой, "насколько нам известно, компания Qatar Airways принадлежит правительству Катара, то есть в понимании Закона №57-ФЗ является иностранным инвестором, находящимся под контролем иностранного государства. Аэропорт Внуково, безусловно, является стратегическим обществом. Таким образом, приобретение 25% акций стратега потребует подачи ходатайства в ФАС России с последующим его вынесением на заседание правительственной комиссии».

В свою очередь, замглавы ФАС Андрей Цыганов заявил, что "осуществление столь крупного проекта пойдет на благо экономики страны. Это не первая инвестиция структур правительства Катара в российские инфраструктурные объекты. Приобретение доли в операторе аэропорта Пулково также проходило через правительственную комиссию. Наши катарские партнеры подтвердили статус добросовестных инвесторов, сделка была выгодна всем сторонам".

На фоне напряженной политической обстановки российскому бизнесу приходится искать «менее традиционных инвесторов», замечает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов, которого цитирует «Коммерсант». По его словам, Внуково необходим крупный игрок, на базе которого развивался бы крупный транспортный узел.

В то же время в беседе с нашим порталом Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост», отметил: «Оценить эффективность этих инвестиций сложно. Но совершенно точно известно, что многие покупки, сделанные фондом Qatar Airways в Европе, успешными не были».

/TOURBUS.RU