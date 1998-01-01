ЦИФРА НЕДЕЛИ – Вклад туризма в ВВП России составил лишь 4,8%

Всемирный совета по туризму и путешествиям опубликовал ежегодное исследование финансовых показателей мировой туриндустрии

Вклад туризма в мировой ВВП в 2017 году составил $8,3 трлн — 10,4% от общего объема, - говорится в исследовании Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

Напомним, что Всемирный совет по туризму и путешествиям — международное неправительственное общественное объединение представителей индустрии туризма более чем из ста стран мира. WTTC занимается исследованиями в области экономического и социального воздействия туризма.

По данным исследования, туристическая индустрия Азиатско-Тихоокеанского региона обеспечила в прошедшем году вклад в объеме $2,7 трлн, Северной и Южной Америки — $2,2 трлн, Европы — $2,1 трлн, Африки и Ближнего Востока — $402 млрд. Больше всего выросли вложения в мировой ВВП Китая, США, Индии и Мексики.

Согласно прогнозам, к 2028 году вклад туризма в мировой ВВП составит уже $12,5 трлн или 11,7% от общего объема.

Исследование также показало, что туристическая отрасль обеспечивает каждое десятое рабочее место в мире: в 2017 году их было 313 млн, а к 2028 году количество вырастет до 414 млн – в первую очередь за счет Китая, Индии, Индонезии и США.

При этом общий вклад туризма в ВВП России в 2017 году составил 4,4 трлн рублей (4,8% от общего объема ВВП).

По прогнозам, к 2028 году он достигнет 6 трлн рублей (5,7%). Прямой вклад туризма в ВВП в 2017 году составил 1,1 трлн рублей (1,2%), к 2018-2028 гг. он достигнет 1,6 трлн рублей (1,5%).

По данным исследования, траты россиян составили 74,4% от всех расходов на туризм в России, иностранных гостей — 25,6%. Траты туристов на отдых и развлечения достигли 80,5%, расходы деловых туристов составили 19,5%.

Также исследование показало, что в общей сложности в сфере туризма в 2017 году были заняты 4,5% населения России. Ожидается, что к 2028 году показатель вырастет до 5,9%.

Отметим, что, по информации «Интерфакса», ранее глава Ростуризма Олег Сафонов заявлял, что вклад туризма в ВВП РФ в 2025 году составит 5,33 трлн руб. или 5,93%. Для достижения этих показателей темпы роста объемов услуг внутреннего и въездного туризма должны вдвое опережать темп роста экономики России.

/TOURBUS.RU



