Горнолыжный курорт отказался «родиной Штирлица»

На минувшей неделе состоялся информтур по Владимирской области, посвящённый 750-летию города Гороховца, которое, постановление правительства России, будет отмечаться с 20 по 22 июля.

О стоящем недалеко от впадения Клязьмы в Оку на федеральной трассе М7 «Волга» Гороховце (335 км от Москвы, 160 - от Владимира, 80 — от Нижнего Новгорода) академик Игорь Грабарь писал в начале прошлого века, что город показался ему «как бы застывшим с XVII века… старых каменных домов столько, сколько их нет во всей остальной России».

Академик оказался прав — из двух десятков сохранившихся в России жилых домов XVII века треть находится именно в Гороховце. Сегодня в одном из них — доме Ершовых-Сапожниковых - находится историко-краеведческий музей. Другой музей, посвящённый непосредственно истории Гороховца (в палатах XVII века — доме Канунниковых) — будет открыт летом, к юбилею города.

В конце минувшего года в памятнике деревянного модерна — доме Морозовых — был открыт Музей технической мысли «Марфа Посадница», названный так в честь построенного в начале ХХ века гороховецкими мастерами-котельщиками первого речного «супертанкера» - нефтеналивной баржи длиной 172 метра водоизмещением 10 тыс. тонн.

Реальное туристическое развитие принятого два года назад в Ассоциацию малых туристических городов России Гороховца началось только в начале нынешнего века — фактически с появления в городе в 2004 году первого в средней полосе России горнолыжного курорта «Пужалова гора», четыре года назад признанный лучшим детским курортом России.

Сегодня «Пужалова гора» - это расположенные на территории в 12 га 16 трасс различной категории сложности: зелёные и синие, есть также сноуборд-парк и трассы для горнолыжного биатлона, беговых лыж и санок. В летний период лыжные трассы сменяют трассы родельбана (летних монорельсовых санок) и летнего тюбинга — со специальным покрытием. Для детей имеются карусель «Pinnocchio», мини-клуб, городок-крепость, батут, тарзанка, каток и т. д.

Кроме того, дети от 3, 5 до 12 лет могут воспользоваться австрийской программой обучения катанию на горных лыжах «Страна пингвинов" (9 занятий).

Для гостей курорта работает 48-местный отель «Водолей» (4*). Кроме того, достопримечательностью курорта является созданный его владельцем Андреем Князевым своеобразный мемориал Владимира Высоцкого, включающий экспозицию в ресторане, носящем имя поэта, и открытый недавно памятник ему. Нынешним летом его должен дополнить «поющий» фонтан — первый в России с песнями Высоцкого.

Туристическое позиционирование Гороховца отличается известным своеобразием: с одной стороны, по принятой в городе версии, его имя происходит от слов «гора» и «ховаться» (то есть место, где в старину можно было укрываться от врагов). С другой — активно «раскручивается» также символ, изображённый на городском гербе 1781 года и упомянутый в учреждающем его указе Екатерины II: «в золотом поле вырощенный на черных тычках горох, означающий имя сего города».

В находящемся при въезде в город другом памятнике деревянного модерна — доме Шорина — располагаются палаты Царя Гороха, предлагающие множество детских и интерактивных программ (включающие и дегустации гороховой каши). В ресторанах города и в недавно открывшемся на главной городской площади туристско-информационном центре можно отведать фирменные гороховые лепёшки, пирожки с горохом, а также местные расписные пряники. Характерным символом города является также возрождённая гороховецкая плотницкая («щепная») игрушка.

В последнее время Гороховец позиционирует себя и как родина легендарного разведчика Макса фон Штирлица, он же Максим Максимович Исаев. В романе «17 мгновений весны» Юлиан Семёнов пишет: «Потом Штирлиц понял, что его тянуло именно к этому озеру оттого, что вырос он на Волге, возле Гороховца, где были точно такие же желто-голубые сосны» ( в начале прошлого века часть Гороховецкого уезда выходила на Волгу). Существует проект установки памятника этому герою кинематографа, литературы и фольклора.

За последние годы турпоток в Гороховец значительно возрос и составил в минувшем году 64 тыс. человек. Турпоток опирается и на выросшую в 2, 5 раза с 2013 года гостиничную инфраструктуру: сегодня в городе и его ближайших окрестностях 11 коллективных средств размещения общей вместимостью 260 мест.

Гороховец имеет также собственный событийный туристический календарь. Основыне даты: праздник Самовара - 16 июня, праздник «Горохов день» - 7 июля, День якуша (местное название плотника) - 18 августа, День купца - 8 сентября.

Очень важно для удобства посещения туристами города и то, что скоростные поезда «Ласточка» Москва — Нижний Новгород по пятницам и воскресеньям имеют остановку на станции Гороховец (18 км от города).

Кроме того, Гороховец также участвует - по разделу «Конкурс больших инвестиций» - в совместном проекте Министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России».

/TOURBUS.RU