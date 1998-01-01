Развитие медицинского туризма в России «тормозит» дорога

Круглый стол, посвященный развитию отечественного медицинского туризма, прошел в рамках петербургской Недели импортозамещения

По оценке участников профильного круглого стола, состоявшегося в рамках Недели импортозамещения в туризме в выставочном комплексе «Ленэкспо» Петербурга, именно слабое развитие межрегионального транспорта и высокая стоимость дороги пока не позволяют активно привлекать в лечебные учреждения и санатории страны иногородних клиентов, – cообщает наш корреспондент в Северной столице.

«В настоящее время о каком-либо значимом межрегиональном медицинском туризме, если речь идет не о льготных категориях населения, говорить практически не приходится, - уверен генеральный директор санатория «Сестрорецкий курорт» Михаил Горба. – В каждом регионе уже есть какие-то лидеры спроса, и выезжать за пределы региона даже платежеспособные клиенты не очень стремятся.

У нас, например, львиная доля контингента – жители Петербурга и Ленинградской области, и все мои многочисленные попытки привлечь москвичей или людей, живущих в Мурманской области, пока почти ни к чему не привели».

По его мнению, «тормозят» развитие медицинского (и в частности – санаторного) туризма также его слабое продвижение на рынке, старение кадров отрасли и высокая конкуренция с зарубежными курортами, подчас способными предлагать более выгодные цены. В основном, это происходит опять же за счет низких затрат на дорогу: в России же расходы на транспорт порой превышают стоимость собственно путевок, и поэтому клиенты чаще всего остаются лечиться в домашнем регионе.

Вместе с тем генеральный директор санатория «Дюны» Александр Трапезников полагает, что потенциал у этого направления туризма большой. По его словам, за последние два года число пациентов, получивших в Петербурге высокотехнологичную медицинскую помощь, увеличилось примерно на 40%, а количество иногородних россиян в медучреждениях города по итогам прошлого года составило не менее 100 тыс.

«В настоящее время целый ряд наших клиник и санаториев способен оказывать медицинские услуги международного уровня, - уверен он. – Нам не хватает способности умело продвигать их на российском и зарубежном рынках, а также создавать комплекс услуг, благодаря которому они превращались бы в конечный продукт».

Как он, так и другие эксперты говорят о том, что многие медицинские услуги мирового качества в Петербурге и его окрестностях имеются, но собрать их в единый пакет пока зачастую не получается.

При этом власти города на Неве по-прежнему считают развитие медицинского туризма одним из приоритетов. В частности, новая программа развития отрасли на период до 2023 года предусматривает рост объемов медицинского туризма в 2,5 раза (до 325 тыс. человек в год), а соответствующие теме разделы имеются как на официальном интернет-ресурсе города на Неве Visit Petersburg, так и в виде бумажной брошюры.

«Качественное и доступное лечение может стать для туристов дополнительным привлекающим фактором», полагает председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев.

/TOURBUS.RU