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Ростуризм опубликовал обновленный список отелей, завысивших цены на время ЧМ-2018/Литва предложила сократить время работы пункта пропуска на границе с Калининградской областью/ В Венском доме прошел Венский вечер

Ростуризм опубликовал обновленный список отелей, завысивших цены на время ЧМ-2018

Ростуризм опубликовал обновленный список отелей, завышающих цены на период проведения ЧМ-2018, по сравнению с предыдущим в нем на 20 отелей меньше, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 22 марта больше всего случаев нарушений отмечено в Санкт-Петербурге – 14, далее следуют Москва – 7, Калининградская область – 3 и Самарская область – 2. Меньше всего случаев нарушений – по одному – выявлено в Волгоградской и Ростовской областях", — говорится в сообщении.

По данным Ростуризма, наибольшее превышение стоимости размещения замечено в гостиницах Москвы, Самарской и Калининградской областей – до 400%, а наименьшее в Санкт-Петербурге – 6%.

Больше всего нарушений выявлено по гостиницам категории «без звезд». На втором месте трехзвездочные отели. На третьем месте отели категории «две звезды».

В целом, с начала года по общему числу выявленных случаев нарушения требований лидирует Санкт-Петербург, на втором месте Москва, на третьем – Калининградская область, на четвертом – Краснодарский край.

За весь период в "черном" списке побывало 188 отелей, причем 18 из них не по одному разу. Среди них – средства размещения Москвы, Калининградской и Самарской областей

Литва предложила сократить время работы пункта пропуска на границе с Калининградской областью

Литва предлагает России изменить время работы контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Калининградской областью, сообщает портал DELFI. Речь идет о сокращении времени работы пункта пропуска "Рамонишкес-Пограничный", через который проходит весьма незначительный поток автотранспорта и людей, пересекающих российско-литовскую границу.

Представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГ) Гедрюс Мишутис подтвердил, что в последнее время значительно снизилось количество транспортных средств и отдельных граждан, пересекающих границу через этот КПП.

"СОГГ инициировала обращение уполномоченного Литовской госграницы к уполномоченному российской стороны в связи с изменением времени работы КПП "Рамонишкес-Пограничный". Однако мы лишь получили ответ, что уполномоченный российской стороны не против такого решения, но самостоятельно его принять не может", — заявил г-н Гишутис.

В свою очередь, вице-министр транспорта и коммуникаций Литвы Ричардас Дегутис, сообщил, что министерство обратилось в МИД, чтобы тот по дипломатическим каналам связался с Россией и представил проект изменения времени работы КПП, однако ответ из министерства иностранных дел пока не был получен.

Решение об изменении времени работы КПП на российско-литовской границе должны одобрить не только ответственные лица в России, но и правительства обеих стран.

В Венском доме прошел Венский вечер

22 марта Венский совет по туризму собрал гостей в галерею Frolov на Венский вечер, посвященный памяти выдающихся австрийцев: художников Густава Климта и Эгона Шиле, архитектора Отто Вагнера и дизайнера Коломана Мойзера. Так совпало, что все четверо покинули этот мир сто лет назад в 1908 г. Эти гениальные персонажи европейской культуры сыграли важнейшую роль в формировании эпохи fin de siècle («конец века)», которая пришлась на рубеж XIX – XX вв.

Вечер провел главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич. Перед собравшимися выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в России доктор Йоханнес Айгнер.

Кульминацией культурной программы стал концерт из произведений Густава Малера, Шёнберга, Берга и Цемлинского в исполнении квартета «Возвращение». Впервые в России прозвучали сочинения Альмы Малер.

/TOURBUS.RU