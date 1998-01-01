Turkish Airlines меняет Ставрополь на Краснодар

Авиакомпания Turkish Airlines планирует в мае открыть регулярный рейс из Стамбула в международный аэропорт Краснодара, сообщает пресс-служба компании "БазЭл Аэро", которая управляет аэропортами Краснодарского края.

Первый рейс запланирован на 7 мая 2018 года. Рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам. Вылет из Стамбула в 1:10, прилет в Краснодар в 3:05. Обратный рейс будет вылетать в 4:30 и прибывать в аэропорт Ататюрк в Стамбуле в 6:35.

Авиакомпания будет выполнять полеты на самолетах A319 вместимостью 132 пассажира.

Также стало известно, что Turkish Airlines увеличит с конца апреля частоту выполнения рейсов в Стамбул из Ростова-на-Дону. Одновременно перевозчик прекращает полеты мз Саврополя «ввиду низкой загрузки рейсов».

Как отметил в беседе с нами директор ставропольской турфирмы «Открытый Мир» Филипп Красильников,: «Я не думаю, что прекращение полетов Turkish Airlines из аэропорта Ставрополя как-то негативно скажется на спросе на Турцию. Достаточно большое число людей и раньше предпочитали вылеты из аэропортов соседних городов, например из Минеральных Вод.

Увеличение запросов на Турцию сейчас не очень большое, но причина в том, что многие наши туристы надеются ближе к лету поймать «горящие путевки» и сэкономить. Хотя, учитывая высокий интерес к направлению, я сомневаюсь что этим летом будет много горящих путевок, все будет распродано.

Кроме Турции, хорошо идет сейчас бронирование летнего Туниса и Абхазии».

В свою очередь менеджер по продажам ставропольского турагентства «География» Виктория Думенко в разговоре с нами отметила: «Это решение определенным образом скажется на росте туристического потока; туристы будут искать альтернативу с более удобной логистикой. Семьи с детьми вряд ли предпочтут прямому перелету рейс со стыковками. Но говорить о том, что капитально пропадет интерес к Турции – неправильно.

У нас Турция продается хорошо, в основном турами интересуются семйные пары, предпочитающие недельный отдых ».

В свою очередь представители краснодарского турбизнеса, с которыми побеседовал наш портал, не опасаются переизбытка рейсов на турецком направлении.

Так, Наталья Кульша, менеджер отдела продаж туркомпании Pro-Тур заявила нам: «Переизбытка перевозки не будет совершенно точно. Мы новость о приходе к нам Тurkish Airlines оцениваем как очень позитивную. Спрос на Турцию очень хороший -запрашивают имайские праздники, и лето вплоть до августа. Предпочитают, в основном, Анталийское побережье, продолжительность тура — от семи ночей».

В свою очередь управляющий офисом турфирмы «Отпуск Project” Павел Василенко сказал: «Такой авиаперевозчик как Turkish Airlines очень нужен нашему рынку. Это даст возможность предлагать VIP-продукт клиентам, которые отдают предпочтение перелету с повышенным комфортом. Тем более, что у них очень удобные стыковки при дальнейших рейсах через Стамбул.

Спрос на всю Турцию сейчас очень хороший, Стамбул пока немного отстает, но с началом работы Turkish Airlines, как мы надеемся, ситуация исправится».

В то же время гендиректор сети агентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян считает, чтол: «Это большая ошибка авиакомпании. Нельзя было оставлять Ставрополь, поскольку там просто не осталось перевозчиков в Турцию, даже чартерных рейсов нет. Люди остались без возможности выбраться в Европу - только через соседние города.

Кто-то может сказать, что аэропорт города не был приспособлен для международной перевозки, но это не так.

Краснодар – богатый город, но там и конкуренция большая. Сейчас, если посмотреть стоимость билета на рейса Turkish Airlines из Краснодара в Турцию, то она составляет около семи тысяч руб., что в два раза меньше себестоимости. Рискну предположить, что руководство авиаперевозчика еще не раз пожалеет о принятом решении».

«При этом отмечу, что ситуация с вылетами в Турцию из Ростова-на-Дону иная, поскольку там Turkish Airlines являются монополистами на этом направлении», - заключил наш эксперт.

/TOURBUS.RU