Албания снова стала безвизовой

Как сообщает правительственный сайт Албании, «Граждане России, Саудовской Аравии, Белоруссии, Грузии, Катара, Омана, Таиланда, Китая и Бахрейна могут посетить страну с загранпаспортом без предварительного получения визы в период с 1 апреля по 31 октября 2018 года».

Традиционно Албания ежегодно отменяет визы для россиян на время высокого туристического сезона. Так, в 2017 году безвизовый режим действовал с 31 мая по 15 ноября.

Как напоминает АТОР, в наступающем летнем сезоне в период с 19 июня до 11 сентября из Москвы в Тирану будет впервые выполняться первый прямой еженедельный чартерный рейс «Уральских авиалиний». Время в пути составит 3 часа 15 минут.

Около половины кресел на борту зарезервировано под туристов Space Travel, чуть меньше кресел у «TUI Россия», небольшой блок мест есть и у туроператора «НТК Интурист». Турпродукт в Албанию с прямой перевозкой на чартере «Уральских авиалиний» также появился у туроператора ПАКС, который давно и успешно специализируется на странах Балканского региона.

«До Тираны, кроме чартера «Уральских авиалиний», можно долететь на регулярных рейсах с пересадками в Белграде, Любляне, Вене, Стамбуле», - уточняет представитель ПАКС Оксана Колесникова.

Жителям Санкт-Петербурга также доступны туры в Албанию. Так, туроператор TUI Россия предлагает пакетные туры из Санкт-Петербурга с перелетом в аэропорт в Тиват (Черногория), от которого до отелей в регионах Албании организуются трансферы. Отметим, что туроператор TUI, помимо блоков на рейсах, вышел на направление с эксклюзивными отелями Albanian Star 4*, Horizont 4*, Leonardo 4*, Akileda 3*, Sun 3*. Блоки на рейсах до Тивата есть также у туроператора ПАКС.

Туроператоры не исключают, что при условии стабильного спроса в дальнейшем количество чартерных рейсов в Албанию может быть увеличено. Для сравнения, из Украины и Белоруссии летом будет выполняться до 3-4 рейсов в Албанию в неделю, отмечает АТОР.

В свою очередь в принимающей компании ALER Travel, которая обслуживает туроператоров Space Travel, ПАКС и "НТК Интурист", отметили, что готовы к повышенному спросу стороны России.

Генеральный директор ALER Travel Татьяна Байрактари сообщила, что в ее компании уже подготовили почву для массового приема отдыхающих из России, создав сеть отелей ALER 3-4* с русскоязычным персоналом, в Дурресе, Влёре и Саранде и готовы предложить туроператорам из России и другие объекты на этих популярных морских курортах.

Глубина продаж туров в Албанию уже достигает августа, наибольший туристический поток идет в регион Дуррес, популярная категория отелей – 3* и 4*, сообщают туроператоры. Далее по популярности следуют курорты Влёра и Саранда.

Комментируя нашему порталу информацию об очередном введении безвизового режима с Албанией, зам. генерального директора по туризму туроператора Space Travel Ольга Баландина отметила: «Мы действительно получили официальное уведомление о том, что безвизовый въезд в Албанию для граждан РФ действует с первого апреля по конец октября. Несомненно, отмена виз способствует увеличению турпотока в страну. Росту спроса помогает и начало прямого чартерного сообщения между Москвой и Тираной.

В минувшем году мы уже отметили интерес к направлению, которое еще не избаловано российскими туристами. В Албании нашим туристам искренне рады. Да и ценник внутри страны еще не скорректирован большим спросом, стоимость в ресторанах и магазинах приятно удивляет.

Короткий прямой перелет, привлекательная пакетная цена, низкие цены внутри страны, новое, свежее направление – вот основные составляющие успеха Албании в новом сезоне.

Стоит отметить такие бесспорные преимущества отдыха в Албании, как отличные условия для семей, в том числе детей, прекрасное чистое море, безопасность, радушие и гостеприимство албанцев. И конечно, интереснейшая экскурсионная программа».

/TOURBUS.RU