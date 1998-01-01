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28 марта
Андорра – туркомпании подводят итоги горнолыжного сезона

Опрошенные туроператоры и турагентства расходятся в оценке заканчивающегося сезона на популярном зимнем направлении


Большинство ведущих туроператоров оценивают  уходящий зимний сезон по Андорре как успешный, - сообщает АТОР.

При этом рост продаж по Андорре в уходящем зимнем сезоне  эти туроператоры направления оценили от 30% до 100%.  Как пояснили в ANEX Tour, на спрос повлияло

раннее начало продаж горнолыжных туров в прошлом году: у ANEX Tour этот процесс был запущен еще в июле 2017 года. Выгодные предложения по раннему бронированию был представлены до конца сентября, уточняют в компании. По данным туроператора, глубина продаж по направлению осталась на уровне прошлого года:  средний показатель этого сезона – 72 дня до заезда.

 

В пресс-службе туроператора "TUI Россия" рассказали, что их объемы и спрос по Андорре выросли в два раза по сравнению с прошлым сезоном. Туроператор летал из Москвы в Андорру дважды в неделю. По направлению отмечалась хорошая глубина продаж. Заранее бронировались новогодние заезды и высокий период в середине февраля.

При этом в TUI Россия считают, что конкуренцию Андорре в этом сезоне составила Болгария. Что касается альпийских курортов, то с этих направлений, как отмечают в компании,  «нет оттока в пользу Андорры, поскольку у этой страны свой  турист. К тому же есть такая тенденция, что туристы, которые ездят на горнолыжный курорт два раза за сезон, часто выбирают Андорру как вторую страну и очень лояльны к направлению».

 

В то же время Наталья Подберёзко, ведущий менеджер Департамента Европы туроператора «Русский Экспресс», характеризуя спрос на направление, оценила итоги сезона пессимистично. По ее наблюдениям, спрос на Андорру упал на 30%. По ее словам, основным двигателем спроса по направлению было «дешевое размещение», глубина продаж в среднем была  2 месяца.

 

По оценке операторов, в основном россияне в этом сезоне проводили в Андорре  неделю, останавливаясь в отелях категории  3*-4* на основе завтраков. Как подчеркнули в TUI Россия, клиенты выбирают в основном хорошие отели 3* и недорогие 4*. В этом сезоне туроператор отмечает  популярность отелей цепочки Hotansa: все квоты, которые были взяты в этих отелях, были реализованы на 100%.

В ANEX Tour сообщили, что средняя стоимость тура немного увеличилась по сравнению с прошлым годом: в среднем путешествие в Андорру в этом сезоне обходилось туристам в 1370 евро.

   

В то же время опрошенные нами агентства не разделили оптимизм большинства операторов по поводу востребованности Андорры в этом сезоне. Так, Анна Трохан, замгендиректора компании  SaleTur,  в разговоре с нашим порталом отметила: «К сожалению, прироста Андорры в этом сезоне мы не заметили, скорее наоборот, было небольшое падение. Я рискну предположить, что дело не в самом направлении, а в том, что многие туристы уходят в самостоятельные бронирования. Им кажется, что таким образом можно сэкономить средства, хотя так бывает не всегда. 
Новых туристов, запрашивающих Андорру, у нас почти нет, в основном по этому направлению мы работаем с возвратными клиентами».

 

В свою очередь директор офиса турагентства «Солнцетур» Алиса Косьяненко также отмечает: «Наш офис не заметил никаких положительных изменений по Андорре, спад интереса к направлению продолжается. Многие туристы предпочитают при этом самостоятельно бронировать билеты, проживание.

Повышенный интерес в этом зимнем сезоне был к отдыху на Красной Поляне, она прибавила не менее +5% по сравнению с также очень удачным прошлым годом. Но это скорее молодежное направление для отдыха в течение 4-5 дней, хотя семейные пары с детьми тоже туда ездят».

/TOURBUS.RU

 


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